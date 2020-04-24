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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaymakam Açıkgöz’den bin TL destek açıklaması

İHA

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, korona virüs nedeniyle özellikle işyerleri kapanan ve sıkıntı yaşayanlara bin TL'lek destek başvuruların başladığını açıkladı.

Kaymakam Açıkgöz’den bin TL destek açıklaması

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, korona virüs nedeniyle özellikle işyerleri kapanan ve sıkıntı yaşayanlara bin TL’lek destek başvuruların başladığını açıkladı.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, korona virüs tedbirleri nedeniyle özellikle işyerleri kapanan ve sıkıntıya düşenler için bin TL’lik destek kredisine başvuruların başladığını ifade ederek, “Tüm başvurular sadece edevlet üzerinden yapılacak. Devletimizin bu süreçte tüm vatandaşlarımızın yanında olmak adına durmaksızın çalışmalar yapıyor. Vatandaşlarımızın bizlere yardımcı olmak adına yaşanan salgın sebebiyle maddi açıdan sıkıntıya düşen vatandaşlarımızın başvurularını edevlet üzerinden yapacaktır” dedi.
Her aileden bir kişinin başvuru yapabileceğini söyleyen Açıkgöz, “Her aileden bir kişi başvuru yapmalı, aksi takdirde yardımdan hiçbir aile ferdi faydalanamayabilir. Aile fertlerinden herhangi birisinin 4C’li yani memur olarak çalışması durumda, kamu işçisi olması durumunda ve emekli maaşı alması durumunda yapılan başvuru, otomatik olarak ret edilmektedir. Bu tür kişilerin kesinlikle başvuru yapmamaları rica olunur. 18 yaş altı başvurular kabul edilmeyecektir. Önceki yardımlar kapsamında bin TL alanlar tekrar başvuru yapmaları durumunda başvuruları, otomatik olarak ret edilecektir. Başvurular sistemde yoğunluk olmaması için kimlik numaranızın son hanesine göre, paylaştığımız fotoğraftaki günlerde başvuru yapılabilmektedir. Hafta sonu ise kimlik numarasının son hanesine göre herhangi bir sınırlama olmadan başvuru yapılabilecektir”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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