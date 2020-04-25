Kastamonu’da menfeze çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kastamonu’da menfeze çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

KastamonuAraç karayolu Kırışoğlu köyü mevkisinde menfeze çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kastamonu’da menfeze çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

KastamonuAraç karayolu Kırışoğlu köyü mevkisinde menfeze çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, KastamonuAraç karayolu Kırışoğlu köyü mevkisinde Rıfat Davuş idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze çarptı. Menfeze çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü Rıfat Davuş, olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Meliha Davuş’ta yaralandı. Yaralanan Meliha Davuş, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alandı. Kazanın ardından emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Tosya’da tekstil firmaları maske üretimine başladı
YEREL HABERLER (Özel) Tosya’da tekstil firmaları maske üretimine ...
Kaymakam Açıkgöz, “Evlerde iftar programlarına müsaade edilmeyecek”
YEREL HABERLER Kaymakam Açıkgöz, “Evlerde iftar programlarına ...
Kaymakam Açıkgöz’den bin TL destek açıklaması
YEREL HABERLER Kaymakam Açıkgöz’den bin TL destek açıklaması
Vatandaşın yaptığı kalp masajıyla kalp krizi geçiren şahıs hayata tutundu
YEREL HABERLER Vatandaşın yaptığı kalp masajıyla kalp krizi geçiren ...
Kastamonu’da sulu tarımla ekonomiye 290 milyon liradan fazla katkı sağlanacak
YEREL HABERLER Kastamonu’da sulu tarımla ekonomiye 290 milyon ...
3 boyutlu yazıcıdan maske üretip sağlıkçılara hediye etti
YEREL HABERLER 3 boyutlu yazıcıdan maske üretip sağlıkçılara hediye ...
Başkan Çatal’dan emekli öğretmene doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Çatal’dan emekli öğretmene doğum günü sürprizi
Kastamonu’da çıkan yangında üç ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Kastamonu’da çıkan yangında üç ev kullanılamaz hale ...
Çocukların "23 Nisan" bayramı sürprizlerle kutlandı
YEREL HABERLER Çocukların "23 Nisan" bayramı sürprizlerle kutlandı
23 Nisan’da doğan çocuğa Kaymakamdan pastalı sürpriz
YEREL HABERLER 23 Nisan’da doğan çocuğa Kaymakamdan pastalı sürpriz
Evlerinden çıkamayan 23 Nisan çocuklarına Başkan Altıkulaç’tan sürpriz
YEREL HABERLER Evlerinden çıkamayan 23 Nisan çocuklarına Başkan ...
Taşköprü OSB'ye 10 milyon 500 bin TL ödenek aktarıldı Taşköprü OSB’de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Taşköprü OSB'ye 10 milyon 500 bin TL ödenek ...
Tosya’da 23 Nisan Çocuk Bayramı çocuksuz kutlandı
YEREL HABERLER Tosya’da 23 Nisan Çocuk Bayramı çocuksuz kutlandı
Karadere Barajında her geçen gün balık üretimi artıyor
YEREL HABERLER Karadere Barajında her geçen gün balık üretimi ...
Kıbrıs Gazisi Tosya’da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi Tosya’da son yolculuğuna uğurlandı
(Özel) Kastamonu pastırmasına korona virüs freni Ramazan ayının vazgeçilmesi Kastamonu pastırmasına bu yıl zam yapılmadı
YEREL HABERLER (Özel) Kastamonu pastırmasına korona virüs ...
Rusya’dan getirilen 188 kişi, Kastamonu’da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Rusya’dan getirilen 188 kişi, Kastamonu’da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X