Kastamonu’da yaşlı çift el ele taburcu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kastamonu’da yaşlı çift el ele taburcu oldu

İHA

Kastamonu'da korona virüs tedavisi gören 65 yaşlarındaki İsmail ve Hikmet Oymak çifti, Kastamonu Devlet Hastanesi'ndeki 14 günlük tedavilerinin ardından doktorların alkışları eşliğinde el ele taburcu oldu. Doktorlara teşekkür eden çift, özel donanımlı ambülans ve özel donanımlı sağlık görevlilerinin gözetiminde Tosya ilçesinde bulunan ikametlerine uğurlandı.

Kastamonu’da yaşlı çift el ele taburcu oldu

Kastamonu’da korona virüs tedavisi gören 65 yaşlarındaki İsmail ve Hikmet Oymak çifti, Kastamonu Devlet Hastanesi’ndeki 14 günlük tedavilerinin ardından doktorların alkışları eşliğinde el ele taburcu oldu. Doktorlara teşekkür eden çift, özel donanımlı ambülans ve özel donanımlı sağlık görevlilerinin gözetiminde Tosya ilçesinde bulunan ikametlerine uğurlandı.
Kastamonu’da İsmail ve Hikmet Oymak çifti, yeni tip korona virüs (Covid19) şüphesiyle Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çift, 14 günlük uygulanan tedavilerinin sonuç vermesi üzerine sağlıklarına kavuştu. Sağlıklarına kavuşan İsmail Oymak ve Hikmet Oymak çifti, doktorların gözetiminde hastaneden taburcu oldu. Doktorlara teşekkür eden çift özel donanımlı ambülans ve özel donanımlı sağlık görevlilerinin gözetiminde Tosya ilçesinde bulunan ikametlerine uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da bir köyün karantinası kaldırıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da bir köyün karantinası kaldırıldı
Kastamonu’da çocukların bisikletlerini çalan 4 hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da çocukların bisikletlerini çalan 4 hırsız ...
Seyir halindeki tır yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki tır yandı
Kastamonu’da menfeze çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da menfeze çarpan otomobil takla attı: 1 ...
(Özel) Tosya’da tekstil firmaları maske üretimine başladı
YEREL HABERLER (Özel) Tosya’da tekstil firmaları maske üretimine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X