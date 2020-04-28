Kitaplar öğrencilerin evlerine kadar götürülecek

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlar için “Kibabın Kapıda” projesi başlatıldı. Proje kapsamında kitaplar, evlerinden çıkamayanların kapısına kadar götürülecek.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs (Kovid19) pandemisi nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ve sosyal izolasyon kısıtlamalardan dolayı uzaktan eğitime devam eden öğrencilere yönelik okuma ve bireysel gelişimlerini desteklemek için "Kitabın Kapıda'' projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında köylerde evden dışarı çıkamayan ve merkeze olan uzaklıklarından dolayı kitaplara ulaşamayan öğrencilerin okullardaki kütüphanelerden yeteri derecede ve etkin kullanımının sağlanması ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi amaçlanıyor. Yapılan projede okul kütüphanesinden öğrenciler tarafından seçilen kitaplar, hijyen kurallarına uygun olarak öğrencilerin ikametlerine kadar götürülerek teslim edilecek. Şuan sadece köyde yaşayan öğrencilere yönelik yapılan projede öğrencilerin yanı sıra ailelerinde kitap okuma alışkanlığı kazanması hedefleniyor.

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