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Başkan Vidinlioğlu, “Ramazanda 10 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdık” Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Şu ana kadar 120 bin kişiye maske dağıtımı yaptık”

İHA

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Ramazan ayında 10 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdıklarını belirterek, şu ana kadar da 120 bin kişiye maske dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Başkan Vidinlioğlu, “Ramazanda 10 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdık” Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Şu ana kadar 120 bin kişiye maske dağıtımı yaptık”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Ramazan ayında 10 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdıklarını belirterek, şu ana kadar da 120 bin kişiye maske dağıtımı yaptıklarını söyledi.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sosyal medya üzerinden yayınlanan canlı yayın programına katıldı. Programda korona virüs ile yapılan mücadele ve Kastamonu Belediyesinin çalışmalarını değerlendiren Başkan Vidinlioğlu, Belediye Başkanı olarak amacının kubbede hoş bir seda bırakmak olduğunu ifade ederek, “Şehrimizin eksikliklerini gidermek adına ciddi gayretimiz var. İnşallah hoş bir seda ile anılırız ve iyi hizmetler yaparız” dedi.

“Yeni belediyecilik anlayışını geniş alanlarda hissettirmek için çalışıyoruz”
Yeni belediyecilik anlayışını geniş alanlarda hissettirmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Şu anda sosyal belediyecilik ön planda. Eskisi gibi değil. Sadece misyon projelerinden ibaret bir çalışma yapamazsınız. Bizde bu yeni belediyeciliği geniş alanda hissettirmek için çalışmalar yapıyoruz. Tarih kokan bir şehrimiz var. İddiamızın olmaması mümkün değil. Bu iddia ile orantılı koordinasyonları maalesef yapamıyoruz. Birçok konuda ön almak istiyorum. Ancak tek başına benim mücadelemle olmuyor. İş dünyasının, STK’larımızın desteği lazım. Umarım iyi bir akort yakalarız ve şehre güzel hizmetler bırakırız” diye konuştu.

“Şu ana kadar 120 bin maske dağıttık”
Sosyal medya hesaplarına gelen mesajları geceleri dahi okuduğunu belirten Başkan Vidinlioğlu, “Görüyorum ki bazı kesimler maske üzerinden spekülasyon yapmak istiyor. Öncelikle şunu çok açık söyleyeyim maske dağıtımı aslen belediyenin işi değil. Eğer belediye bugün maske işine girmiş ve vatandaşlarımıza maske dağıtıyorsa bunu kendine görev edindiğindendir. Hekim olmamdan ötürü pandeminin çıkmasıyla birlikte yaklaşık 60 bin civarında maske almıştık. Tabi daha sonra bizlere bu doğrultuda katkı sağlayan hayırseverlerimiz oldu. Mesela Amasya Belediye Başkanımız bugün 20 bin maskeyi Kastamonu’ya gönderdi. Kastamonu Belediyesi olarak bugüne kadar 120 bin maske dağıtmışız” şeklinde konuştu.

“Korona virüs mücadelesinde ilkleri yapan belediyemizin eleştirilmesini kabul etmiyorum”
Sosyal medyadan yazılan bazı yazıları üzüntü ile okuduğunu vurgulayan Vidinlioğlu, “Kastamonu Belediyesi bu süreçte ilkleri yapmış ve Türkiye’de örnek çalışmalar yapan belediye olmuştur. Tüm ekiplerimiz harıl harıl çalışmaktadır. Yazılanlarda bazen maksadını aşan ifadelerde oluyor. Kimler yapıyor neden yapıyor bilmiyorum ama yapmasınlar. Aynı gemideyiz. Elimizde olan maskeyi zaten dağıtıyoruz. Sırf eleştirmek için veya partizanlık adına yapılıyorsa bunlar hoş değil. Siyasi partilerin dahi dezenfeksiyonunu biz yaptık. İnsan bir Allah razı olsun denmesini hak ediyor. Türkiye’nin uzun süre sahada aktif olarak kalan belediyesiyiz. Hala aktif olarak hareket ediyoruz. Ara sokakların dezenfeksiyonunun da eksik kalındığı yönünde söylentiler var. Bu yanlış. Büyük ihtimal bunu söyleyenler yanlış bilgilendirilmiş. Bizim dezenfeksiyon yapmadığımız nokta kalmadı. Bakın siyaset zamanı değil. Pandemi konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye’de örnektir Kastamonu Belediyesi” dedi.

“10 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştık”
Korona virüs salgınının başladığından itibaren bugüne kadar 5 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarına dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Sadece Ramazan ayı başladığından bu tarafa 3 binin üzerinde ihtiyaç sahibine Ramazan kolisi ulaştırdık. Yine evlerine gidemeyen 500 öğrencimize gerekli gıda desteğini sağladık. 2 bin 300’ün üzerinde Ramazan kolimiz yine dağıtılmaya devam ediyor. Ayrıca yeni gelecek yardım kolilerimizde var. Tahminim kısa bir sürede 10 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaşmış oluruz” diye konuştu.

“Restorasyon için ahşap birimi kuracağız”
“Biz konakların restorasyonu için bir ahşap birimi kuracağız” diyen Başkan Vidinlioğlu, “KESOB’un Kuzeykent Mahallesi’ndeki binasıyla ilgili gerekli görüşmeleri tamamladığımızı söylemiştik. KASMEK binamızda KESOB ve Halk Eğitim Merkezimizin yapmak istediği kurları da birlikte yapacağız. Burada hem eğitim verilecek hem de kuracağımız restorasyon birimi çalışmalarını yürütecek” şeklinde konuştu.

“Sathi asfalt çalışmamız başladı”
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde sathi asfalt çalışması başladığını belirten Vidinlioğlu, “Yine burada yağmur suları ihalesini tamamladık. Yağmur sularından dolayı ciddi bir mil oluyordu bu bölgede. Bu sorunu da hızla çözeceğiz. Esentepe’de içme suyu ile ilgili ayrı bir hat çekiyoruz. Suyun ulaşmadığı nokta kalmayacak. Gerekli incelemelerini yaptık çalışmalarımız sürüyor. Atık Su Arıtma Tesisi’nde bu ay içerisinde çalışma başlamış olacaktı. 27 ayda tamamlanacaktı. İnşallah salgınla ilgili iyi haberler gelmeye devam eder ve normalleşme süreci hızlanır. Umarım Ramazan Bayramı sonrasında bu çalışma başlar” dedi.

“Tedbirler bu yıl itibariyle süreceği görüşündeyim”
Korona virüs salgınının hemen biteceğini düşünmediğini belirten Vidinlioğlu, “Tedbirler belki gevşetilir ancak tamamen ortadan kalkması bu yıl sonuna kadar sürebilir. Normal hayata dönmemiz tam anlamıyla önümüzdeki yılı bulacaktır. Bu dönem çok önemli bir dönem. İkinci kuluçka dönemindeyiz. Tedbirlere uymazsak ikinci kez vaka hızla yayılabilir. Bu çok ciddi bir tehlike demektir. Özellikle bu dönemde herkes izolasyona daha fazla uymalı. Mübarek günler kendimizi dinleme ve arınma günlerimiz. Biraz daha sevdiklerimize vakit ayıralım. Bununda hayırlı neticeleri olur. Kendimiz için sevdiklerimiz için evde kalalım” dedi.

“Teleferik tamamlanacak, salgından ötürü bekliyor”
Teleferik projesinin tamamlanacağını ve salgın nedeniyle şu anda beklediğini ifade eden Vidinlioğlu, “Yüklenici firma ile görüştük. Kabinler ve halatların şehre gelmesi gerek. Bu ay içerisinde bu olacaktı. Tabi salgın sürecinden dolayı kaldı. Bu seviyeye kadar gelmiş bir proje artık tamamlanacak. Süreç devam ediyor” diye konuştu.

“Şehrin kimliği var, bunu korumalıyız”
Eski binaların korunması gerektiğini düşündüğünü anlatan Vidinlioğlu, şunları kaydetti: “Eski tip evleri çok seviyorum. Yazın serin olur. Kışında sobayı yakar etrafında ısınırsınız. Eski binaların korunması gerektiğini düşünüyorum. Bahçeli nizam kat sayısı 5’i geçmeyecek, bahçeli binalar hayal ediyorum. Teknolojiyle ahşabı buluşturmak istiyorum. Dün bir daire fazla alabilmek adına bahçeli evinden vazgeçenler bugün eyvah her yer beton oldu diyor. İnsanlar bugün parka gitmek, toprağa ayak basmak için bugün neler vermiyor. Sağlıklı yaşam ve sağlığın önemini çok iyi anlıyoruz. Şehirlerin bir kimliği var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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