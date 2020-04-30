Başkan Fındıkoğlu, “Nefes Kredisinde limiti 100 bin TL olarak belirledik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Fındıkoğlu, “Nefes Kredisinde limiti 100 bin TL olarak belirledik”

İHA

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Nefes Kredisini tekrar yürürlüğe aldıklarını belirterek, azami kredi limitinin ise 100 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Başkan Fındıkoğlu, “Nefes Kredisinde limiti 100 bin TL olarak belirledik”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Nefes Kredisini tekrar yürürlüğe aldıklarını belirterek, azami kredi limitinin ise 100 bin TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Kastamonu’da il ve ilçelerinde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsası üyelerinin yararlanabileceği “Nefes Kredisi” projesi hayata geçti. Konu hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, oda, borsa ve anlaşmalı banka şubeleri tarafından yürütülecek Nefes Kredisi projesinde, Oda ve Borsa kaynaklarından bankalara aktarılan tutarın 10 katına kadar ek kaynağın da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanması ile daha fazla üyenin faydalanabilmesi için azami kredi limitinin 100 bin TL olarak belirlendiğini söyledi.
Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu’da faaliyet gösteren Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Ticaret Borsası, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin faydalanabileceğini belirterek, “Nefes Kredisi, 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılında 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır. Şuan için yapılan protokol gereği kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık yüzde 7,5 olmakla beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100 bin TL kullanabileceklerdir. Üyelerin krediyi kullanabilmeleri için Odalardan ve Borsa’dan “Nefes Kredisi İçindir” ibareli faaliyet belgesi alarak bankaya başvurmaları gerekmektedir. Üyeler faaliyet belgelerini, odalardan ve borsadan talep edebilecekleri gibi internet üzerinden de alabileceklerdir" dedi.
Yaşanan süreçte üyelerinin dertlerini ve sıkıntılarını çok iyi bildiklerini ifade eden KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Yaşanan süreçte üyelerimizin dertlerini ve sıkıntılarını biliyoruz, TOBB çatısı altında camia olarak özellikle nakit akışı bozulan işletmelerimizin finansmana ulaşmaları konusunda çözüm arayışlarımız devam ediyor. İlimizde normalleşme süreci tamamlanana kadar KATSO olarak tüm gücümüzü ve imkanlarımızı üyelerimiz için kullanıyoruz. İlimizde faaliyet gösteren tüm odalarımız ve borsamızda ellerindeki tüm imkanları kullanıyorlar. Nefes Kredisi protokol sürecini yerelde 27 Nisandan itibaren başlattık, işletmelerimiz Nefes Kredisine müracaat edebilirler. Süreci birlikte yeneceğimize inanıyorum” diye konuştu.
Öte yandan Başkan Fındıkoğlu, KATSO tarafından yapılan talepler neticesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun girişimleriyle odalara kayıtlı gerçek kişi şahıs işletmelerine anlaşmalı bankadan “İşe Devam DesteğiKüçük İşletme Can Suyu” kredisinin hazırlandığını söyledi. Konu hakkında bilgi veren Fındıkoğlu, “Esnaf Destek Paketi’nden faydalanamayan Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsaları ve Deniz Ticaret Odalarına kayıtlı olan, kesinleşmiş son mali yıl sonu cirosu 3 milyon TL’yi aşmayan, gerçek kişi (şahıs işletmesi), firmalar risk grubuna göre azami 25 bin TL’ye kadar krediden yararlanabilecektir. Kredi vadesi 6 ay olacaktır. Anapara ve faiz ödemesiz dönemli olmak üzere toplam 36 aydır. Kredi geri ödemeleri sadece aylık eşit taksitli şekilde yapılacaktır. Faiz oranı yıllık yüzde 7.50, komisyon oranı ise peşin yüzde 0,75 şeklindedir. Ayrıca başvuru yapıldığı takdirde 25 bin TL limitli Paraf KOBİ Kart kullanımından da faydalanılabilecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Vidinlioğlu, “Ramazanda 10 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdık” Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu: “Şu ana kadar 120 bin kişiye maske dağıtımı yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu, “Ramazanda 10 bin ihtiyaç ...
Kastamonu’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kastamonu’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
‘İmam Hatip Ortaokulu Hafız Yetiştirme’ başvuruları başladı
YEREL HABERLER ‘İmam Hatip Ortaokulu Hafız Yetiştirme’ başvuruları ...
Kastamonu’da buzdolabı tamircisi, sensörlü dezenfekte kabini üretti
YEREL HABERLER Kastamonu’da buzdolabı tamircisi, sensörlü dezenfekte ...
Kaymakam Açıkgöz, “640 paket kıyma dağıtımı yaptık”
YEREL HABERLER Kaymakam Açıkgöz, “640 paket kıyma dağıtımı yaptık”
KATSO’dan Türk Kızılayına gıda kolisi bağışı
YEREL HABERLER KATSO’dan Türk Kızılayına gıda kolisi bağışı
Cide’de köylerin dezenfektan ve maske ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER Cide’de köylerin dezenfektan ve maske ihtiyaçları ...
89 yaşında korona virüsü yendi
YEREL HABERLER 89 yaşında korona virüsü yendi
Başkan Çatal, “Taşköprü sarımsağı, Kovid-19’un aşısı olabilir” Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal: “Taşköprü sarımsak festivali ne yazık ki bu sene olmayacak”
YEREL HABERLER Başkan Çatal, “Taşköprü sarımsağı, Kovid-19’un aşısı ...
Tosya’ya giriş çıkış 3 gün ile sınırlandırıldı
YEREL HABERLER Tosya’ya giriş çıkış 3 gün ile sınırlandırıldı
Çocukların virüs kaygısını azaltmak için kitap hazırladı
YEREL HABERLER Çocukların virüs kaygısını azaltmak için kitap ...
Kitaplar öğrencilerin evlerine kadar götürülecek
YEREL HABERLER Kitaplar öğrencilerin evlerine kadar götürülecek
İhtiyaçlı ailelere 5 bin yardım kolisi ile 320 kilogram kıyma yardımı
YEREL HABERLER İhtiyaçlı ailelere 5 bin yardım kolisi ile 320 ...
Kastamonu’da 24 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdi
YEREL HABERLER Kastamonu’da 24 yerleşim yerinde karantina uygulaması ...
Gizemli hayırsever, 16 mahalle bakkalının 80 bin liralık veresiye borcunu ödedi
YEREL HABERLER Gizemli hayırsever, 16 mahalle bakkalının 80 bin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X