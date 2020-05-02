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Kastamonu Belediyesi, sosyal medyadan verdiği konserle nostaljiyi yaşattı Kastamonu Belediyesi, sosyal medya üzerinden moral konseri verdi

İHA

Kastamonu Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sosyal medyadan moral konseri verdi. Sosyal medyadan canlı yayınlanan konserde, evlerinden çıkmayan vatandaşlar adeta nostaljiyi yaşadı.

Kastamonu Belediyesi, sosyal medyadan verdiği konserle nostaljiyi yaşattı Kastamonu Belediyesi, sosyal medya üzerinden moral konseri verdi

Kastamonu Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sosyal medyadan moral konseri verdi. Sosyal medyadan canlı yayınlanan konserde, evlerinden çıkmayan vatandaşlar adeta nostaljiyi yaşadı.
Çin’in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara Kastamonu Belediyesi, sosyal medya üzerinden moral konseri verdi. Özellikle bir süredir sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarla 20 yaş altı gençler için düzenlenen moral konserinde evde kalan vatandaşlar, sosyal medyadan yayınlanan canlı konserde adeta nostaljiyi yaşadı. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konserde, ayrıca vatandaşların istek şarkıları da seslendirildi.
Kastamonu başta olmak üzere il dışında da konserler veren Şehri Dilara Topluluğu tarafından söylenen birbirinden güzel şarkılarla, evlerinde kalan vatandaşlar biraz olsun moral buldu.

“Milletimizin biraz yüzü gülsün diye konser vermek istedik”
Konserin ardından açıklamada bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Malumunuz üzere korona virüs salgını nedeniyle herkes evlerinde bulunuyor. 30 büyükşehir ile Zonguldak ilimizde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bizlerde Kastamonu Belediyesi olarak, bizim şehrimizde sıklıkla il dışına da konser vermeye giden Şehri Dilara Topluluğu diye bir müzik grubumuz var. İnsanlarımız evlerinde hoşça vakit geçirsin, milletimiz biraz olsun neşelensin diye Şehri Dilara müzik topluluğu ile birlikte Cuma akşamları Facebook üzerinden canlı yayın yapmaya karar verdik. Şehri Dilara Müzik Grubumuza teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bugünlerde geçer diyoruz, çünkü evde hayat var diyoruz. Herkesin evde kalmasında çok büyük fayda var diyoruz. Bizde bu konuda katkı sunalım diye, insanlarımız güzel vakit geçirsin eğlensinler diye birazda yüzleri gülsün diye kulaklarının pası silinsin diye böyle bir birliktelik yaptık. Grubumuza tekrar teşekkür ediyorum, herkese iyi seyirler diliyorum” dedi.
Vidinlioğlu, moral konserin her hafta Cuma akşamları saat 21.30’da sosyal medya üzerinden canlı yayınlamaya devam edeceklerini kaydetti.

“Pandemi günlerini biraz olsun değiştirebilmek adına böyle bir buluşmayı arzu ettik”
Şehir Dilara Müzik Topluluğu adına konuşan Güral Soğancı ise, “Malum gündemimiz pandemi. Bizde Şehri Dilara Topluluğu olarak bizde bu pandemi günlerini birazda olsun değiştirebilmek adına, sizlerle beraber şarkı söylemek adına böyle bir buluşma arzu ettik. Bu konuda bizleri sizlerle buluşturan Kastamonu Belediyimize teşekkür ediyorum. Repertuarımızı özellikle sizlerin eşlik edebileceği repertuar olarak hazırlamak istedik. Bu akşam eminim ki evlerde, odalarda bugün aileler hep beraber bu şarkılara eşlik edecektir. Seslerinizi de bizlerde buradan duyacak gibi hissediyoruz” diye konuştu.
Verilen konserin ardından Vali Yaşar Karadeniz ile Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Şehri Dilara Müzik Topluluğu ile bir süre sohbet ederek konser için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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