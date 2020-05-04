Tosya’da arı kovanlarına ayı saldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tosya’da arı kovanlarına ayı saldırdı

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çaybaşı Köyünde arı kovanları ayıların saldırısına uğradı.

Tosya’da arı kovanlarına ayı saldırdı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Çaybaşı Köyünde arı kovanları ayıların saldırısına uğradı.
Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı Köyünde bahçelere konuşlandırılan arı kovanları ayıların hedefi oldu. Baharın gelmesiyle birlikte sahaya inen ayılar köylerde bahçelere kadar gelerek kovanları parçalıyor ve arıları telef ediyor. Arıcılar bahar aylarında arılarını bal mevsimine hazırlarken diğer yandan da ayılarla mücadele etmek zorunda kalıyor.
İlçenin Çaybaşı Köyünde bahçeye konulan arı kovanları yine ayı saldırısına uğradı. Bahçeye gelen ayılar kovanları parçalayarak balını yerken arıları telef etti. Sabah bahçesine geldiğinde arı kovanlarının parçalandığını gören arı kovanlarının sahibi kovanları incelediğinde bunun bir ayı saldırısı olduğunu fark etti. Ayılara karşı önlem almak isteyen arıcı çözümü geceleri arı kovanlarının yanında nöbet tutmakta buldu.
Ayı saldırısının ardından geceleri nöbet tuttuğunu söyleyen Arıcı Ali Danacı; “20 adet arı kovanlarını bahçemize koyduk. Ayılar geceleri arı kovanlarına saldırıyor. Sabah bahçeye geldiğimde arı kovanlarımın çoğunun ayı saldırısına uğradığını ve parçalandığını gördüm. Ayılara karşı çözümü nöbet tutmakta buldum. Geceleri nöbet tutarak arı kovanlarımı ayıların saldırısından korumaya çalışıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya’da motosikletlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Tosya’da motosikletlere sıkı denetim
Cide Kaymakamlığı, 16 köye maske ve dezenfekten ürünlerini ulaştırdı
YEREL HABERLER Cide Kaymakamlığı, 16 köye maske ve dezenfekten ...
Evinden çıkamayan öğrencinin kitap talebini Kaymakam Pişkin karşıladı
YEREL HABERLER Evinden çıkamayan öğrencinin kitap talebini Kaymakam ...
İstanbul-Samsun karayolu boş kaldı
YEREL HABERLER İstanbul-Samsun karayolu boş kaldı
Kastamonu Belediyesi, sosyal medyadan verdiği konserle nostaljiyi yaşattı Kastamonu Belediyesi, sosyal medya üzerinden moral konseri verdi
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi, sosyal medyadan verdiği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X