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Kaymakam Açıkgöz, “Cide’de son 10 gündür hiçbir vaka görülmedi”

İHA

Kaymakam Açıkgöz, “Cide’de son 10 gündür hiçbir vaka görülmedi”

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide ilçesinde son 10 gün hiçbir pozitif vakanın görülmediğini, hatta akciğer tomografisi çekilen hastalarda dahi Kovid19 şüphesinin olmadığını açıkladı.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, son 10 gündür Cide ilçesinde tek bir pozitif vakanın veya akciğer tomografisi çekilen hastalarda Kovid19 ile uyumlu vaka görülmediğini kaydetti.
Bu kapsamda Cide ilçesinde köylerde ikamet eden vatandaşların Cide ilçe merkezine geliş gidişlerinin serbest bırakıldığını belirten Kaymakam Açıkgöz, “İlçemizde son 10 gündür vaka görülmediği için Cide ilçe merkezine köylerden gidişgelişler valiliğimizin aldığı kararla serbest hale getirilmiştir” dedi.
Geliş gidişlerde vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında da bilgiler veren Kaymakam Açıkgöz, şunları kaydetti: “Valiliğimizin aldığı karar gereği Cide ilçe merkeze inişler, bağ bahçeye gidişler yarın itibariyle hem özel araçla hem minibüsle serbest hale gelmiştir. 20 yaştan küçük gençler için ve 65 yaş üstü yaşlılarımız için bu karar geçerli değildir. 65 yaş üstü yaşlılarımızın evlerinden çıkış kısıtlaması devam etmektedir. Aynı şekilde 20 yaş altı çıkış kısıtlaması da kaldırılmamıştır. Tüm Köylülerimizden ricamız sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve yoğunluk oluşmayacak saatlerde Cide ilçe merkeze inmeleridir. Tüm muhtarlarımız, Cide’ye minibüsleri ile yolcu getirebilir. Fakat ruhsatta yazılı olan koltuk sayısının yüzde 50’si oranında yolcu ile gelinebilecektir. Bu kurala dikkat edilmezse maalesef hem muhtarlarımız hem yolcular, kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası ödemek durumunda kalacaklardır. Şoför ve yolcuların tamamı maske takmak zorundadır. Maskesiz yolcu taşınması durumunda cezai işlem uygulanacaktır. Cide’den Kastamonu merkeze gidişler hala izne tabidir. Bu kısıtlama henüz kalkmamıştır. Bu güzel gelişmeler, sürecin başından bu yana vatandaşlarımızın tedbirlere uyma konusundaki hassasiyetinin bir sonucudur. Süreç hala devam ediyor. Tedbirlere ne kadar sıkı şekilde uyarsak, bu hastalıktan hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumalıyız. Tedbirleri uydukları için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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