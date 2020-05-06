Kastamonu’da Yeşilova köyünde karantina sona erdi

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde Yeşilova köyünde uygulanan karantina sona erdi.

Araç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda 765 nüfusu bulunan Yeşilova köyünde 18 Nisan'da karantina uygulanmasının başlatıldı. Araç Kaymakamlığı tarafından Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince köy merkezinde yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Covid19 pozitif vak'a kalmadığından ve şüpheli vak'aya da rastlanılmadığından karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği açıklandı.

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