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Başkan Altıkulaç, “184 ihtiyaç sahibi ailemize gıda yardımında bulunduk” Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç: “100 ton dezenfektanı hazırlayarak halkımıza ücretsiz dağıttık”

İHA

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 184 aileye gıda yardımında bulunduklarını belirterek, bunun yanı sıra korona virüs ile de mücadele ettiklerini söyledi. Başkan Altıkulaç, ayrıca 100 ton dezenfektan hazırlayarak bunu ücretsiz bir şekilde vatandaşlara dağıttıklarını kaydetti.

Başkan Altıkulaç, “184 ihtiyaç sahibi ailemize gıda yardımında bulunduk” Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç: “100 ton dezenfektanı hazırlayarak halkımıza ücretsiz dağıttık”

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 184 aileye gıda yardımında bulunduklarını belirterek, bunun yanı sıra korona virüs ile de mücadele ettiklerini söyledi. Başkan Altıkulaç, ayrıca 100 ton dezenfektan hazırlayarak bunu ücretsiz bir şekilde vatandaşlara dağıttıklarını kaydetti.
Korona virüs salgını hakkında bilgilendirmede bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani ilçesinde korona virüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.
Devrekani ilçesinde şu ana kadar 4 noktada pozitif vakanın görüldüğüne işaret eden Başkan Altıkulaç, “Devrekani Belediye Başkanlığımız olarak korona virüs salgının devletimiz tarafından bir pandemi olduğunun açıklanmasının ardından Devrekani Kaymakamlığımız ile koordineli olarak çalışmalar yürüttük. Bu yaptığımız çalışmalar sayesinde viral hastalığın ilçemizde yayılmaması için yoğun çaba sarf ettik ve büyük özveri gösterdik. Bununda neticesini aldık diye ifade edebilirim. Şu ana kadar ilçemizde 4 noktada pozitif vakalar gözükmüştür. Bu 4 noktada pozitiflik çıkmasının ardından uygulanan karantina neticesinde hastalık yayılmadan söndürülmüştür. Yeni vakaların ortaya çıkmaması için ilçe girişinde emniyet güçlerimiz tarafından 24 saat esasına göre ilçeye kaçak olarak girişlerin engellenebilmesi için çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu 4 noktadaki filyasyon kaynağına baktığımızda büyükşehirlerden gelen vatandaşlarımızın bu hastalığa yakalandığını gözlemlemekteyiz. İlçemizde merkezde 1 vaka, Hasırlı köyünde 1 vaka, Bıngıldayık köyünde 1 vaka ve Ahlatçık köyünde 1 vaka olmak üzere toplam 4 vaka şekillenmiştir” dedi.

“100 ton dezenfektanı hazırlayarak halkımıza ücretsiz dağıttık”
100 ton dezenfektanı hazırlayarak ilçede bulunan vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını söyleyen Başkan Altıkulaç, “Devrekani Belediye Başkanlığımız olarak sürecin başladığı günden itibaren daha önceden belediye bünyemizde kurmuş olduğumuz sosyal hizmet birimi ile vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Sosyal hizmet birimimizi hem araç hem de ekipman olarak kuvvetlendirdik hem de personel olarak kuvvetlendirdik. 8 kişiden oluşan bir personelimiz söz konusu ve iki araçtan oluşan aracımız bulunuyor. Sosyal hizmet birimimiz 7/24 saat esasına göre evde kalan vatandaşlarımıza, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda hizmet etmektedirler. Bunun yanında korona viral enfeksiyonuyla mücadele kapsamında belediyemizce hazırlanan dezenfektanlar halkımıza ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bu bağlamda şu ana kadar 100 ton belediyemizce bir dezenfektan hazırlanmış ve halkımıza dağıtımı yapılmıştır. Bu sayede hijyeni üst seviyede tutarak ta viral hastalığın ailelerimize, vatandaşlarımıza, ilçemize bulaşmasının önüne geçmeye çalıştık. Ulaşma zincirinin en çok kırılması gerektiği yer olan Devrekani pazarımızda pazara giren her bir vatandaşımız maske dağıtılarak ve ateşleri ölçülerek Zabıta amirliğimiz hassas bir çalışma sergilediler. Zabıta ekiplerimizin bu çalışması sonrasında pazaryerinde viral hastalığın bulaşma riskini de kırmaya çalıştık” diye konuştu.

“Maske üreterek halkımızın maske ihtiyacını büyük oranda karşıladık”
Devrekani’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte maske üreterek vatandaşların maske ihtiyacını büyük oranda karşıladıklarını ifade eden Başkan Altıkulaç, “Hastalığın ilk görüldüğü günden itibaren ülkemizde, son derece hızlı hareket ederek Devrekani Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde başlayın daha sonra Devrekani Belediyemizde devam eden maske üretimine geçtik. Buralarda ürettiğimiz maskeleri dağıtarak ilçemizde bulunan vatandaşlarımızın büyük ölçüde maske ihtiyaçlarını da karşılamış olduk” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızı en doğru şekilde bilgilendirdik”
Korona virüs salgınına karşı ilçede bulunan vatandaşları en doğru şekilde bilgilendirdiklerine dikkat çeken Başkan Altıkulaç, “Bunların yanı sıra halkımızı aydınlatmak ve viral hastalığın ne şekilde bulaştığını, viral hastalığın ne tür bir hastalık olduğunu, pandeminin ne olduğunu, salgın hastalığın ne olduğunu vatandaşlarımıza anlatmakta çor önemliydi. İlk günden itibaren ilgili iletişim araçlarını başta sosyal medya olarak üzere kullanarak vatandaşlarımızı doğru bir şekilde bilgilendirmeye çalıştık” diye konuştu.

“184 ihtiyaç sahibi ailemize gıda yardımında bulunduk”
Devrekani’de Ramazan ayında 184 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi yardımında bulunduklarını anlatan Başkan Altıkulaç, “Devrekani Belediyesi olarak şu ana kadar ihtiyaç sahibi olan 184 ailemize gıda paketi yardımı yaparaktan bu süreçte onların yanlarında olmaya çalıştık. Kimsesizlerin kimsesi olmaya çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. İnşallah korona virüse etkisi olan Kovid19 virüsünün mutasyona uğrayarak yeni bir dalganın ortaya çıkmasına sebep olmaz. Biz, ülke olarak şunu gözlemliyoruz, hastalık şu anda grafik olarak bir düşüş eğiliminde bulunuyor. Ne olursa olsun hastalık ülkemizde sıfırlanıncaya kadar, ülkemizde tam bir bağışıklık sağlanıncaya kadar tedbirleri kesinlikle elden bırakmamalıyız. Başta sosyal mesafe olmak üzere hastalığın görülmesini kolaylaştıracak her türlü eylemden, hareketten, fiilden uzak durmamız lazım. Bu bağlamda ileriki günlerin aydınlık olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

“Sokak hayvanlarımız için çeşitli noktalara beslenme odakları koyduk”
Devrekani Belediye Başkanlığı olarak şehrin çeşitli noktalarına beslenme odakları koyduklarını belirten Başkan Altıkulaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm bunların yanında Devrekani Belediyemizce bu zor süreçte bizim için önemli olan bir hususta vardı. Başıboş sokak hayvanları bizler için önemliydi. Sokak hayvanlarının beslenmelerini bizler önemsedik. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından ötürü sokak hayvanlarımızın karınlarının aç olmaması için Belediyemiz bünyesinde ilçemizin çeşitli noktalarına beslenme odakları oluşturarak günlük periyodik olarak sokak hayvanlarının da beslenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonraki günlerde de bu beslenme periyotları devam edecektir. Bunun yanı sıra özellikle halkımızın sıklıkla kullandığı alanlarda her gün günde iki defa olmak üzere dezenfekte ediliyor. Başta ATM’ler olmak üzerek, parklar, cadde ve sokaklar belediyemize bağlı itfaiye ekiplerimiz tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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