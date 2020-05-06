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Obrucak sulamasının tamamlanmasıyla 165 milyon TL gelir sağlanacak Obrucak sulamasında çalışmalar devam ediyor

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Obrucak sulamasının tamamlanmasıyla birlikte ekonomiye 165 milyon TL gelir sağlanması hedefleniyor.

Obrucak sulamasının tamamlanmasıyla 165 milyon TL gelir sağlanacak Obrucak sulamasında çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Obrucak sulamasının tamamlanmasıyla birlikte ekonomiye 165 milyon TL gelir sağlanması hedefleniyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak veyerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkmayı amaçlıyor.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kastamonu’ya yaptığı yatırımlarla şehrin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ, Kastamonu’nun il ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin de gelişmesinde önemli rol oynadı.

Obrucak Sulamasında çalışmalar devam ediyor
Kastamonu’da Obrucak Sulaması inşaatında yüzde 15 fiziki gerçekleşme sağlanırken, baraj ve sulama inşaatının tamamlanmasıyla birlikte toplamda 141 bin dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.
Temelden 74.50 metre yüksekliğe sahip Obrucak Barajı, 29.50 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak.
Taşköprü ilçesinde yapımı devam eden Obrucak Barajı’nın su tutması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak.
Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 165 milyon TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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