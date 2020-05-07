Kastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

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<br>Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle ısız kalan ilçe merkezine gelen yavru karaca, kameraya yansıdı.<br>Tosya'da, koronavirüs salgını nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi'nde gündüz saatlerinde görülen yavru karaca, şaşkınlık yarattı. Bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği görüntüye yansıyan karaca, cadde boyunca koşarken görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Tosya Emre ÇİLOĞLU<br>2020-05-07 00:51:20<br>

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