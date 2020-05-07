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Tosya’da marketlerde fiyat denetimi yapıldı

İHA

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki marketlerde fiyat denetimi yapıldı.

Tosya’da marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki marketlerde fiyat denetimi yapıldı.
Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle ve Ramazan ayının gelmesiyle birlikte marketlerde oluşabilecek fahiş fiyatlara karşı denetim gerçekleştirdi.
Marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalışan ekipler yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese etti. Fiyatlarda tespit edilebilecek dalgalanma nedeniyle ‘Tüketici Kanunu’ gereği zabıt tutuldu.

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