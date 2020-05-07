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Kastamonu’da ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi Kastamonu’da koronaya yakalanan 5 kişilik aile, taburcu edildi

İHA

Kastamonu’da ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi Kastamonu’da koronaya yakalanan 5 kişilik aile, taburcu edildi

Kastamonu Devlet Hastanesinde yeni tip korona virüse (Covid19) karşı Kastamonu’da yapılan ilk "immün plazma" nakliyle virüsü yenen Kenan Çalış, taburcu edildi.
İstanbul’dan Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine geldikten sonra yeni tip korona virüs hastalığına yakalanan 59 yaşındaki Kenan Çalış, Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi sırasında Covid19’a bağlı solunum sıkıntısı çeken Kenan Çalış, solunuz cihazına bağlandı. Bu sırada da Türk Kızılay'ı Kastamonu Şubesi tarafından İstanbul’dan getirilen "immün plazma" tedavisi uygulanan Kenan Çalış, korona virüsü yenerek solunum cihazına dahi ihtiyaç duymadan alkışlar arasında taburcu edildi. Ayrıca korona virüsü yakalanan Çalış ailesinden 5 kişi de, daha önceden tedavileri yapılarak taburcu edilmişti.

“Plazma tedavisiyle iyileştim, bende plazma bağışçısı olmak istiyorum”
Sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilen Kenan Çalış, “Ben, Covid19 hastalığına yakalandıktan sonra Allah razı olsun, doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızın hepsi bana çok iyi baktılar. Devletimize Allah zeval vermesin, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Çalışanlarımızı, başımızdan eksik etmesin. Onlar bana haklarını helal etsinler. Çünkü burada bana çok güzel baktılar, şükürler olsun bu güne geldik” dedi.
Plazmanın İstanbul’dan geldiğini söyleyen Kenan Çalış, “Plazma tedavisiyle ben sağlığıma kavuştum. Gerekirse bende plazma bağışçısı olabilirim eğer şartlarım uygun olursa” diye konuştu.

“Kenan beyi solunuz cihazına bağlayarak entübe ettik, sonrada plazma tedavisi uyguladık”
Kastamonu Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Veysel Garani Soylu ise, “Kenan Çalış, 59 yaşında Covid19 testi pozitif gelen bir hastamızdı. Covid19’a bağlı olarak hastamızı solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesine almıştık. Takip eden süreçte hastanın solunuz cihazına bağlanma ihtiyacı doğru değerlerinden dolayı. Kenan beyi solunum cihazına bağlayarak entübe ettik ve 10 gün kadar takip ettik. Bu süreçte plazma tedavisi uyguladık. Takiplerinde solunuz sıkıntısı geriledi ve solunuz cihazından 10 günün sonunda ayırdık. Takip eden süreçte hastamız servise çıktı. Servisten de sağ salim oksijen cihazına dahi ihtiyaç duymadan taburcu edebiliyoruz. Covid19 olup solunum cihazına bağlanan ilk hastamızdı. Solunum cihazından da ayrılan ilk hastamız oldu. Çok mutluyuz, kendisi içinde uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.

“Plazma veren kardeşime teşekkür ediyorum, herkes plazma bağışında bulunsun”
Kendisinin de Covid19 hastası olduğunu belirten 25 yaşındaki Kübra Çalış da, şöyle konuştu: “Çok şükür Allah’a iyileştim. Ben, 31 Mart’ta hastaneye yattım, 7 Nisan’da da iyileşerek taburcu ettiler. Ben taburcu olduktan sonra maalesef aynı gün babamın rahatsızlığı ortaya çıktı. Babam, 18 gün yoğun bakımda yattı, çok şükür Rabbime, hepimiz iyileştik. Anneannem, dedem, ben ve annem kısa süre içerisinde iyileşerek eve gittik. Çok şükür hepimiz sağlıklıyız. Plazma veren kardeşime de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Herkes plazma bağışında bulunabilirse bence çok büyük sevaba girerler. Biz şu an çok mutluyuz. Ben hasta iken kendi canı pahasına da olsa beni yavrum diye sevip ilgi gösteren hemşireye ve bütün çalışanlara buradan teşekkür ediyorum. Herkes çok iyiydi. Babamın yanında kalırken sahurda ayriyeten özel evden getirdiği börekleri, pizzaları benimle paylaşanlarda oldu, onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın duacısıyım. Herkesten Allah razı olsun. Tüm çalışanlarımızı Allah hastalıktan, kazalardan belalardan korusun. Kimseye de Rabbim bu hastalığı vermesin”
Çalış, daha sonra alkışlarla hastaneden taburcu edilerek ikamet ettiği Çatalzeytin ilçesine gönderildi. Ayrıca daha önceden de Çalış ailesinde Covid19 testi pozitif çıkan 4 hasta, taburcu edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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