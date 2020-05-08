Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 46 motosiklet sürücüsüne toplam 36 bin 681 TL ceza kesildi.

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 46 motosiklet sürücüsüne toplam 36 bin 681 TL ceza kesildi.
İlçede artan şikayetler üzerine polis ve jandarma ekipleri motosiklet sürücülerini takibe aldı. Şehir içinde uygulamaları sıklaştıran ekipler, motosiklet sürücülerinde kask, evrak kontrolü ve egzoz denetimi yaptı. Yapılan denetimler sonucu toplam 46 motosiklet sürücüsüne 36 bin 681 TL ceza kesilirken toplam 9 motosiklet trafikten men edildi.
Polis ve jandarma ekiplerinin şehir içinde yaptığı motosiklet uygulamalarını denetleyen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler üzerine, son bir hafta içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız eliyle şehrin değişik noktalarında ve farklı zamanlarda motosiklet sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdik. Evrak ve kask kontrolü ile egzoz denetimini kapsayan ve 312 motosikletin denetlendiği uygulamalar sonucunda: Kask takmamak, sürücü belgesiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan 46 motosiklet sürücüsüne 36 bin 681 TL idari para cezası uygulanmış, 9 motosiklet trafikten men edilmiş, 14 motosiklete izin belgesi tanzim edilmiştir. Huzurlu ve sakin bir şehir olan Tosya'da, kural tanımazlığa ve gürültü kirliliğine sebep olan sürücülere karşı uygulamalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi Kastamonu’da koronaya yakalanan 5 kişilik aile, taburcu edildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da ilk plazma tedavisi uygulanan hasta ...
Karantina süresini tamamlayıp memleketlerine gidenlere fidan hediye edildi Kastamonu’da karantina süresini tamamlayan 180 kişi memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Karantina süresini tamamlayıp memleketlerine ...
Tosya’da marketlerde fiyat denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Tosya’da marketlerde fiyat denetimi yapıldı
Kastamonu'da şehir merkezine ceylan indi
YEREL HABERLER Kastamonu'da şehir merkezine ceylan indi
Kastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
YEREL HABERLER Kastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca ...
Taşköprü Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Taşköprü Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını ...
Obrucak sulamasının tamamlanmasıyla 165 milyon TL gelir sağlanacak Obrucak sulamasında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Obrucak sulamasının tamamlanmasıyla 165 milyon TL ...
Kastamonu’da kumar oynayanlara jandarma ekiplerinden baskın
YEREL HABERLER Kastamonu’da kumar oynayanlara jandarma ekiplerinden ...
Kastamonu’da hasta genç kız, “Nefes almak istiyorum” Tosya’da hasta genç kızın tek isteği ‘nefes almak’
YEREL HABERLER Kastamonu’da hasta genç kız, “Nefes almak ...
Tosya PTT şubesi maaş ödemelerinin yoğunluğunu yaşıyor
YEREL HABERLER Tosya PTT şubesi maaş ödemelerinin yoğunluğunu ...
Başkan Altıkulaç, “184 ihtiyaç sahibi ailemize gıda yardımında bulunduk” Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç: “100 ton dezenfektanı hazırlayarak halkımıza ücretsiz dağıttık”
YEREL HABERLER Başkan Altıkulaç, “184 ihtiyaç sahibi ailemize gıda ...
Daday’da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Daday’da sokak hayvanları unutulmadı
Kastamonu’da Yeşilova köyünde karantina sona erdi
YEREL HABERLER Kastamonu’da Yeşilova köyünde karantina sona erdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X