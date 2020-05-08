Tosya’da tarım ve hayvancılık sektörü için virüse karşı tedbirler artırıldı

Tosya'da korona virüsle mücadelenin sürdüğü zaman diliminde tarım ve hayvancılık sektöründe alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında yapılan toplantıda ilçenin tarımsal takvimi çıkarılarak yapılması gereken işlemler masaya yatırıldı. Toplantıda Korona virüs salgın hastalığı nedeniyle tarım ve hayvancılık sektörünün sekteye uğramaması ve üretimin aksamaması için ilave tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. Toplantının ardından açıklama yapan İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, “Bitkisel ve Hayvansal Üretimi İzleme ve Değerlendirme İlçe Kurulu olarak ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda ilçenin tarım takvimi çıkarılarak 3 aylık sürede yapılacak işlemler ele alındı. Ayrıca virüsle mücadele döneminde arıcılarımız ve fide yetiştiricilerimiz için tespit edilen problemler irdelenerek yeni kararlar alındı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bütün il ve ilçelerde oluşturulan kurul Covid19 virüsü ile mücadele ederken, bitkisel ve hayvansal üretimimizin sevk ve tedarik zincirinin sekteye uğramaması için gerekli tedbirleri almak, tarımsal sanayi ve gıda üretimi, mevsimlik işçiler ve diğer hususları takip etmek için haftanın belirli günlerinde ilde Vali, ilçede Kaymakam başkanlığında bir araya gelip genel durum değerlendirmesi yapacak” diye konuştu.

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