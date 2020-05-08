Kastamonu’da kayıp büyükbaş hayvanları jandarma buldu

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Kastamonu’da kaybolan 3 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri bularak sahibine teslim etti.

Kastamonu ili merkez ilçe Tekke Köyünde 5 Mayıs günü akşam saatlerinde İ.A. isimli vatandaşın büyükbaş hayvanlarını otlattığı sırada sürüye köpek saldırması sonucu hayvanlar dağılmış ve dağılan hayvanlardan 3 tanesi kaybolmuştu,

Köylülerinde yardımıyla yapılan arama neticesinde hayvanların bulunmaması üzerine 6 Mayıs 2020 günü Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Drone ekibi tarafından arama faaliyeti sonucunda 3 büyükbaş hayvan kayboldukları yerden 5 km uzaklıkta Çıban Köyü Çiçek Mahallesine bağlı ormanlık alanda bulundu ve ekiplerce sahibine teslim edildi.

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