Taşköprü Belediyesi’nden geçici süreliğine işsiz kalan 150 vatandaşa gıda yardımı

Taşköprü Belediyesi, Mübarek Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi bin 500 vatandaşa yaptığı gıda kolisi yardımının ardından Covit19 salgını nedeniyle geçici süreliğine işsiz kaldığı tespit edilen 150 vatandaşa da gıda kolisi yardımında bulundu.

Taşköprü ilçesinde berber, kahvehane ve lokanta çırakları başta olmak üzere çeşitli iş kollarında işyerlerinin kapanması nedeniyle geçici süreliğine işsiz kalan vatandaşlara Taşköprü Belediyesi, gıda yardımında bulundu. Taşköprü’de tespit edilen 150 kişiye, yardım kolileri belediye ekiplerince ulaştırıldı.

Taşköprü’de berber, kahvehane ve lokanta çırakları başta olmak üzere çeşitli iş kollarında işyerlerinin kapanması nedeniyle geçici süreliğine işsiz kalan vatandaşları tespit ettiklerini söyleyen Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Ülkemiz ve dünyamızda yaşanan bu özel dönemde ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın yanı sıra bu döneme özel olarak, işyerlerinin kapanmasından kaynaklı zor durumda kalan vatandaşlarımızın olması bizi üzen bir konuydu. Bizde belediye olarak hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile bu vatandaşlarımıza bir nebzede olsa katkı sağlamak istedik. Belediyemiz Hilal Masa ekiplerince 150 vatandaşımıza gıda kolilerinin dağıtımına başlandı. Benzer yardımlarımız imkânlarımız ölçüsünde devam edecek” dedi.

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