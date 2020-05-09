(Özel) Korona virüs tedavisi gören hemşire, alkışlarla tekrar görevine başladı 45 gündür ailesini göremeyen ve korona tedavisi gören hemşire: “Çocuklarımın kokusunu ve eşimin makarnasını özledim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Korona virüs tedavisi gören hemşire, alkışlarla tekrar görevine başladı 45 gündür ailesini göremeyen ve korona tedavisi gören hemşire: “Çocuklarımın kokusunu ve eşimin makarnasını özledim”

İHA

(Özel) Korona virüs tedavisi gören hemşire, alkışlarla tekrar görevine başladı 45 gündür ailesini göremeyen ve korona tedavisi gören hemşire: “Çocuklarımın kokusunu ve eşimin makarnasını özledim”

Kastamonu Devlet Hastanesinde görevli iken korona virüs hastalığına yakalanan hemşire, tedavisinin ardından alkışlarla tekrar görevine başladı. 45 gündür ailesini göremediğini söyleyen hemşire, “Hem çocuklarımın kokusunu hem de eşimin makarnasını özledim” dedi.
Çin’den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Kastamonu Devlet Hastanesinde oluşturulan pandemi bölgesinde görev yapan 40 yaşındaki hemşire Şerife Alp, aldığı tüm tedbirleri rağmen Kovid19 hastalığına yakalandı. Korona virüs ile mücadele başladıktan sonra bir daha evine gidemeyen ve devletin sağladığı bir misafirhanede kalana hemşire Şerife Alp, 18 gün boyunca Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi gördü. 3 defa tahlilleri pozitif çıkan Hemşire Şerife Alp, 4’üncü tahlilinin negatife dönmesi üzerine taburcu edildi. 45 gündür ikamet ettiği misafirhanede bir süre dinlenen hemşire Şerife Alp, tekrar Kastamonu Devlet Hastanesinde görevine başladı. Meslektaşları tarafından alkışlarla karşılanan Şerife Alp, tekrar koruma elbiselerini giydikten sonra korona ile mücadele ettiği biriminde görevine başladı.

“Ne kadar korunmaya çalışsam da virüsü bir şekilde kaptım”
Kastamonu Devlet Hastanesinde 22 yıldır hemşire olarak görev yaptığını söyleyen 40 yaşındaki Şerife Alp, “En son Covid servislerimiz açıldığında Covid9 ve Kovid10’uncu bölgesinde görev yapmakta iken bu hastalığa yakalandım. Yaklaşık 3 hafta çalıştım. 3 hafta sonunda maalesef korona virüse yakalandım. Hastaları tedavi sırasında bu virüsü kaptığımı düşünüyorum. Hastaların hapşırması veya öksürmesi sırasında etrafa yayılan damlacık şeklindeki virüsün bana da bu şekilde bulaşma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Genelde ellerimiz aracılığıyla enfekteyi kapıyoruz. Ellerimizi yıkamadan yüzümüze sürdüğümüzde bu virüsü kapmış oluyoruz. Ben gerekli ekipmanları kullandığımı düşünüyorum, korunmaya çalıştım ama yine de bu önlemleri almış olmama rağmen maalesef Covid19 virüsünü almışım”

“18 gün hastanede korona tedavisi gördüm”
18 gün boyunca hastanede korona virüs tedavisi gördüğünü anlatan Alp, “Hastalığı kaptıktan sonra yoğun bir tedavi uygulandı. 18 gün yattım hastanede. Hastanede en uzun yatan kişi sanırım ben oluyorum. Testim üç kere pozitif çıktı. 4’üncüsünde ancak negatife döndü. Bu durum almış olduğum virüsün yoğunluğuna ve benim vücut direncimin biraz daha zayıf olduğunu gösteriyor. Bu süreçte ruhen ve bedenen tabii ki çok yoruldum, yıprandım ama bana destek veren insanlar vardı etrafımda. Özellikle eşim Alpaslan Alp ve çocuklarım Aybars ve Melih Alp, bana destek oldular. Aileme çok teşekkür ediyorum. Beni hiç yalnız bırakmadılar. Telefonla sürekli görüşme sağladık. Onların desteklerini her zaman hissettim. Aynı şekilde hastane yönetimimiz, desteklerini benden esirgemediler. Bize bunu gösterdiler. Tüm sağlık çalışanları, güvenlik görevlisinden temizlik görevlisine kadar herkes bana moral ve destek verdi. Zaten sağlık çalışması bizlerin ekip ruhuyla olan bir şey. Sağ olsunlar onların verdikleri ilgi ve alaka ile bu günlere kadar geldik. Hastalığın daha kolay atlatılmasında bu saydığım kişiler gerçekten bana çok fazla destek verdiler” diye konuştu.

“Çocuklarımın kokusunu özledim”
Çocuklarını çok özlediğine işaret eden Alp, “Ben 18 gün hastanede yattım, onun öncesinde de misafirhanede kalıyordum. Yaklaşık olarak 45 günlük bir süreçte ailemle ve sevdiklerimle iletişim kurmadım. Çünkü bu böyle olmalıydı. Çevremdeki insanları korumak adına tüm sağlık personelimiz, maalesef evlerini ayırmak zorunda kaldı. Çok şükür devletimizin vermiş olduğu desteklerle misafirhanelerde kaldık. Tabii ki de ailemi çok özledim. Sevdiklerimi, dostlarımı, arkadaşlarımı çok özledim ama bu dönem böyle olması gerektiğini biliyoruz. Hem kendi sağlığımız için hem de tüm toplumun sağlığı için bu şekilde davranmak zorundaydık. Çocuklarımın kokusunu özledim. Bu durumun geçici olduğunu biliyorum. Ailemle, dostlarımla daha çok zaman geçirebilmek için, daha fazla zaman geçirebilmek için şuan böyle olmak zorunda. Bununda farkındayız, bilincindeyiz. Umut ediyorum ki bu zor süreci hep beraber atlatacağız” şeklinde konuştu.

“Çocuklarım benim yemeklerimi ben ise eşimin yemeklerini özledim”
45 günlük süreçte ailesiyle sadece telefon üzerinden görüşme sağladığını kaydeden Alp, şunları kaydetti: “Ben çocuklarımı özledim, onlar beni özlediler. Çocuklarım benim yaptığım yemekleri özlemiş, bende eşimin bana yaptığı yemekleri özledim. Böyle özlem dolu günlerimiz geçiyor. Çok şükür artık görevimin başındayım, iyileştim. Eskisi gibi yine hastalarımla beraber görevimi kaldığı yerden icra etmeye çalışacağım. Mutluyum, umarım bu tarz felaketlerle bir daha karşılaşmayız. En kısa zamanda sağlıklı günlere döneriz. Sağlığımız için lütfen evlerimizde kalalım, hijyenimize dikkat edelim. Ellerimizi mutlaka sık sık yıkayalım. Sosyal mesafemize evimizde dahi olsa dikkat edelim. Bu süreç geçene kadar mutlaka tokalaşmayalım, sarılmayalım. Bulunduğumuz ortamları havalandıralım. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için bol su içelim ve meyve tüketelim”
Alp, Cumhurbaşkanlığının ve Sağlık Bakanlığının tavsiye ve önerilerine mutlaka uyulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma ekiplerinden drone ile yol kontrolü
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden drone ile yol kontrolü
İşadamı, Cide Kaymakamlığına 10 bin adet maske desteği sağladı
YEREL HABERLER İşadamı, Cide Kaymakamlığına 10 bin adet maske ...
Taşköprü Belediyesi’nden geçici süreliğine işsiz kalan 150 vatandaşa gıda yardımı
YEREL HABERLER Taşköprü Belediyesi’nden geçici süreliğine işsiz ...
Kastamonu’da kayıp büyükbaş hayvanları jandarma buldu
YEREL HABERLER Kastamonu’da kayıp büyükbaş hayvanları jandarma buldu
İstanbul’dan kaçak gelen iki kişi Kastamonu’da yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul’dan kaçak gelen iki kişi Kastamonu’da ...
Tosya’da tarım ve hayvancılık sektörü için virüse karşı tedbirler artırıldı
YEREL HABERLER Tosya’da tarım ve hayvancılık sektörü için virüse ...
Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza ...
Kastamonu’da ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi Kastamonu’da koronaya yakalanan 5 kişilik aile, taburcu edildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da ilk plazma tedavisi uygulanan hasta ...
Karantina süresini tamamlayıp memleketlerine gidenlere fidan hediye edildi Kastamonu’da karantina süresini tamamlayan 180 kişi memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Karantina süresini tamamlayıp memleketlerine ...
Tosya’da marketlerde fiyat denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Tosya’da marketlerde fiyat denetimi yapıldı
Kastamonu'da şehir merkezine ceylan indi
YEREL HABERLER Kastamonu'da şehir merkezine ceylan indi
Kastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
YEREL HABERLER Kastamonu'da, ilçe merkezinde yavru karaca ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X