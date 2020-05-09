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İlçede pozitif vaka görülünce yasakların süresi 21 Mayıs'a kadar uzatıldı

İHA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni iki pozitif vaka tespit edilmesi üzerine 11 Mayıs'ta yeniden başlaması beklenilen kent merkezine geliş gidişler ile köylerden ilçe merkezine, ilçe merkezinden köylere geliş gidişlerin 21 Mayıs tarihine kadar yasaklanması kararlaştırıldı.

İlçede pozitif vaka görülünce yasakların süresi 21 Mayıs'a kadar uzatıldı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yeni iki pozitif vaka tespit edilmesi üzerine 11 Mayıs'ta yeniden başlaması beklenilen kent merkezine geliş gidişler ile köylerden ilçe merkezine, ilçe merkezinden köylere geliş gidişlerin 21 Mayıs tarihine kadar yasaklanması kararlaştırıldı.
Yasakların sona ereceği Cide ilçesinde, bugün itibariyle yeni iki pozitif vakanın görülmesi üzerine köylerden ilçe merkezine, ilçe merkezinden köylere ve Cide ilçesinden kent merkezine geliş gidişlere uygulanan yasakların 21 Mayıs tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı. Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz başkanlığında telekonferans sistemiyle acil toplantı yaptı. Yapılan toplantının ardından değerlendirmede bulunan Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararları açıkladı. 11 Mayıs’ta açılacak olan CideKastamonu arası kısıtlamanın devam edeceğini belirten Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “15 günden beri vaka görünmediği için serbest bırakılan Cide merkez ile köyler arasındaki kısıtlama tekrar aktif edildi. Cideİstanbul ve İstanbulCide arası şehirlerarası otobüs seferleri de iptal edildi” dedi.
Kaymakam Açıkgöz, “Cide ilçesinde iki kişinin yeni tip korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Cide’den Kastamonu’ya, Kastamonu’dan Cide’ye geliş gidişler 21 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 23.59’a kadar devam etmesine karar verildi. Bu yeni vakalar sebebiyle Cide ilçe merkezi ile 75 köyümüz arasındaki gelişgidişlerin 21 Mayıs 2020 Perşembe günü 23.59’a kadar tekrar kısıtlanmasına karar verilmiştir. Daha önce uygulandığı üzere sadece muhtar ve görevli kişiler tarafından PazartesiCuma günleri alışveriş için inilebilecektir. Tarımsal faaliyet ve hobi amaçlı bahçesi olan vatandaşlarımızın bu faaliyetlerini belgeleyen evraklarını, muhtar aracılığıyla kaymakamlığa ulaştırması durumunda sadece bahçelerine gidişgelişle sınırlı olarak izin evrakı düzenlenecektir. Bu izin evrakları sadece 2065 yaş arası vatandaşlarımız için kaymakamlıkça verilecek olup 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkış kısıtlaması devam ettiğinden, talepleri olumsuz cevaplanacaktır. İstanbulCide ve Cideİstanbul arası yapılması planlanan otobüs seferlerinin yapılmasına 15 gün süreyle 23 Mayıs 2020 saat 23.59’a kadar kısıtlama getirilmiştir” dedi.
Yeni alınan kararlara vatandaşların anlayış göstereceğine ve evlerinde kalacaklarına inandığını söyleyen Kaymakam Açıkgöz, “Meydanlar ve açık alanlarda toplu olarak bulunulmaması hususunun kolluk görevlileri ve zabıta memurlarınca yapılacak ikazlarla önlenmesi sağlanacak. Tüm bu kararlar titizlikle takip edilecek, tedbirlere aykırı hareket eden kişi ve işletmelere 282. madde gereği 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecektir. Sürecin en başından bu yana kurallara uyma konusunda büyük hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza teşekkürlerimi bir kez daha iletiyorum. Alınan bu yeni kararların Cidemiz'in, Ramazan Bayramına sağlık ve huzur içerisinde ulaşması için alındığının bilinmesini isterim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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