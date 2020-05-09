Kastamonu’da bir köpek, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde bir köpek, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Veteriner hekime götürülen köpekten 25 saçma çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Doğuörçünler köyünde Ünal Kılıçoğlu’na ait köpek, kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Sahipleri tarafından yaralanan köpek, Devrekani’de bulunan bir veteriner hekime götürüldü. Veteriner hekim tarafından ameliyat edilen köpekten 25 saçma çıkartıldı. Olayla ilgili incelemede devam ediyor.

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