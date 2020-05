Kaymakam Açıkgöz, Anneler Gününde şehit annesini ziyaret etti

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, 19 Mart 1995 tarihinde Kuzey Irak’a yapılan operasyonda şehit düşen Şehit Piyade Komando Er Muharrem Demirtaş’ın annesi Havva Demirtaş’a Anneler Gününde sürpriz bir ziyaret yaparak Anneler Gününü kutladı.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, 19 Mart 1995 tarihinde Kuzey Irak’a yapılan operasyonda şehit düşen Şehit Piyade Komando Er Muharrem Demirtaş’ın ilçeye bağlı Çayüstü köyünde oturan annesi Havva Demirtaş’ı ziyaret etti. Şehit annesine çiçek hediye eden Kaymakam Açıkgöz, şehit annesinin Anneler Gününü kutladı.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’ün ziyaretinin kendisini çok duygulandırdığını ifade eden şehit annesi Havva Demirtaş, “Ne yapalım elimizde bir şey yok ‘Vatan sağ olsun’ Her zaman böyle dedik, her zamanda böyle diyeceğiz. O gün bugündür ağladık sızladık bu günlere geldik. 6 Ay oldu eşimi de kaybettim, babaoğul yan yana yatıyorlar. Dayanmak zor ama elimizde bir şey yok. Yapacağımız bir şey yok, gelip duamızı yapıyoruz. Kaderimize razıyım. Allah’u Teâlâ’nın yazdığını Allah okurbiz okuyamayız, kaderimizde bunlar varmış bunlara şükrediyoruz. Korona virüs salgının dolayı dışarı çıkamıyorum. Komşuya gidemiyoruz, komşu gelemiyor, çocuklarım gelemiyor, ben çocuklarıma gidemiyorum. Acımı hiçbir yerde paylaşamıyorum. Çok zor bir dönemden geçiyoruz, yapacak bir şeyimiz yok, namazımızı kılıyor Allah’a şükrediyoruz. Kaymakam beye teşekkür ediyorum geldikleri için, bana dünyayı verdiler” dedi.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz ise, “Allah şehidimizin mekânını cennet eylesin. Onlar peygamber efendimize komşu keşke bize de şehit olmak nasip olsa. Ben 15 Temmuz darbe kalkışması gecesini Boğaziçi Köprüsünde yaşadım ve oraya şehit olmak için gittim. Yanımdaki insanlar vurularak şehit ve gazi oldular ama bize şehit olmak nasip olmadı. Ben arzu ediyorum şehit olmayı, inşallah bir gün bize de nasip olur. Bizler her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanındayız. Havva annemizin ve tüm annelerimizin ‘Anneler Gününü’ kutluyorum” diye konuştu.

Kaymakam Ali Açıkgöz ve şehit annesi Havva Demirtaş, daha sonra şehit Muharrem Demirtaş’ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

