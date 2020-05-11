Bakan Soylu’nun hediyelerini Kaymakam Pişkin annelere ulaştırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen hediyeler Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki annelere ulaştırıldı.

Anneler Günü nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ilçede bulunan şehit anneleri ve yaşlı anneler için hediye gönderildi. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından Bakan Soylu tarafından gönderilen hediyeler sahiplerine teslim edildi.

Annelere hediyelerini veren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “100 yıllık çınar Tenzile anneyi ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladık. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun göndermiş olduğu hediyeleri takdim ettiğimiz annemiz de Sayın Bakanımıza selam, sevgi ve dualarını iletmemizi istedi. Anneler Günü’nde, başımızın tacı şehit annelerimizi ziyaret ederek devletimizin şükran duygularını ifade ettik” diye konuştu.

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