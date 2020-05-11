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Kastamonu’da ikinci plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi

İHA

Kastamonu Devlet Hastanesinde yeni tip korona virüse (Covid19) karşı Kastamonu'da yapılan ikinci "immün plazma" nakliyle virüsü yenen Süleyman Can, taburcu edildi.

Kastamonu’da ikinci plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi

Kastamonu Devlet Hastanesinde yeni tip korona virüse (Covid19) karşı Kastamonu’da yapılan ikinci "immün plazma" nakliyle virüsü yenen Süleyman Can, taburcu edildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yeni tip korona virüs hastalığına yakalanan 45 yaşındaki Süleyman Can, Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi sırasında Covid19’a bağlı solunum sıkıntısı çeken Süleyman Can, bu yüzden solunum cihazına bağlandı. Bu sırada da Türk Kızılay’ı Kastamonu Şubesi tarafından Ankara’dan getirilen "immün plazma" tedavisi uygulanan Süleyman Can, korona virüsü yenerek solunum cihazına dahi ihtiyaç duymadan alkışlar arasında taburcu edildi. Can, kendisinin de tamamen sağlığına kavuştuğunda immün plazma bağışında bulunacağını söyledi.

“Plazma tedavisiyle iyileştim, bende plazma bağışçısı olmak istiyorum”
Sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilen Süleyman Can, “20 gündür Kastamonu Devlet Hastanesinde yatmaktayım. Allah’a şükür bu hastalığı yendim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hastanede tedavim süreci çok iyi geçti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de plazma bağışında bulunacağım. Hemen iyileştiğim anda bağışta bulunacağım. İlk işim olacak, düşünüyorum. Hastalık sürecim biraz zor geçti ama şükür Rabbime nefes alabiliyorum. Çocuklarıma kavuşacağımdan dolayı çok mutluyum” dedi.

“Solunum cihazına bağlayarak entübe ettik, sonrada plazma tedavisi uyguladık”
Kastamonu Devlet Hastanesinde Yoğun Bakımda takip eden Anestezi Uzmanı Emine Zülal Bostancı Can ise “Süleyman Can 45 yaşında bir hastamız. Tosya Devlet Hastanesinden hastanemize başvuran bir hasta. Korona virüs testi pozitif olması nedeniyle solunum yetmezliğinden yoğun bakım ünitesine aldık. Yaklaşık 12 gün boyunca solunuz destek cihazına bağlı olarak hastamızı takip ettik. Bu arada hastamıza immün plazma tedavisi uyguladık. Daha sonra hastamızı servise çıkardık. Yaklaşık 20 gün hastamız, hastanemizde tedavi gördü. Şimdi de şifa ile hastamızı taburcu ediyoruz. Süleyman bey, bizler için umut ışığı oldu. Kastamonu Devlet Hastanesinde ikinci olarak solunuz cihazına bağlı tedavi ettiğimiz ve taburcu ettiğimiz bir hastamız. Geçmiş olsun diliyoruz. Bundan sonraki hayatında da sağlıklı yıllar diliyoruz” şeklinde konuştu.

“Şu ana kadar plazmaya ihtiyaç duyan tüm hastalarımızın plazma ihtiyacını karşıladık”
Kastamonu Devlet Hastanesi Kan Merkezi Sorumlusu Ayder Zerde de, “İlimizde immün plazma ihtiyacı olan hastalarımız için Ankara’dan Türk Kızılayından plazma getirtiyoruz. Bu süreçte olası dönerleri de Sağlık Bakanlığının sisteminden görüp Covid19 teşhisi almış ve daha sonra iyileşerek taburcu edilmiş hastaları görüp İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla bütün olanakları sağlayıp ulaşım dahi Ankara’ya plazma bağışı yapmaları için götürüyoruz. Plazma bağışından sonra tekrar ilimize götürüp evlerine kadar bırakıyoruz. Şu ana kadar plazmaya ihtiyaç duyan tüm hastalarımızın plazma ihtiyacını karşıladık. Kızılay bize bütün plazmaları gönderdi” şeklinde konuştu.

“Covid19 tedavisi görüp iyileşen tüm hastalarımızı plazma bağışı yapmaya davet ediyoruz”
Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Av. Akif Güzel ise şöyle konuştu: “Kastamonu Devlet Hastanemizden taburcu edilen Süleyman beyi hastanemizden uğurluyoruz. Kendisi immün plazma tedavisi ile hayata tutundu. Kızılay Genel Merkezi ile Sağlık Bakanlığımız arasında yapılan işbirliği neticesinde hastamıza immün plazma transferi yapıldı. İmmün plazma transferinden sonra yoğun bakımda yatan bu hastamız iyileşti ve bugünde taburcu ediliyor. İmmün plazma Covid19 hastalığına yakalanıp ta tedavi olan ve tedavi süreci başarılı geçtikten sonra da evine giden hastalarımızın immün plazma bağışına mutlaka müracaat etmelerini istiyoruz. Çünkü bu hastalığın şu anda bilinen bir tedavisi yok. Şu anda en önemli tedavisi plazma oluyor. Biz Kızılay olarak insanlarımızı plazma vermeye ve bu şekilde insanlarımızın hayatını kurtarmaya davet ediyoruz”.
Daha önce de Çatalzeytin ilçesinden gelen Kenan Çalış isimli hastada immün plazma tedavisiyle iyileşerek taburcu edilmişti.

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