Kastamonu'da korona virüsle mücadele sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kastamonu'da korona virüsle mücadele sürüyor

İHA

Türkiye'nin en yaşlı nüfusuna sahip ilk üç ilinden biri olan Kastamonu'da, Kastamonu Belediyesi Covid19 salgınıyla mücadelede 77 gündür sahada mücadele veriyor.

Kastamonu'da korona virüsle mücadele sürüyor

Türkiye’nin en yaşlı nüfusuna sahip ilk üç ilinden biri olan Kastamonu’da, Kastamonu Belediyesi Covid19 salgınıyla mücadelede 77 gündür sahada mücadele veriyor.
Korona virüsle mücadelesini 26 Şubat tarihinden beri sürdüren Kastamonu Belediyesi, süreçte 155 bin ücretsiz maske dağıtımı yaparak, 11 bin ihtiyaç sahibine ulaştı. Çalışmalar kapsamında tüm kurumların, STK’ların, eczanelerin, aile sağlığı merkezlerinin, tüm mahalle ve sokakların dezenfekte çalışmasını ise tamamladı. Türkiye’nin dezenfekte çalışmalarına başlayan ilk belediye olan Kastamonu Belediyesi’nin bu çalışmalarda 140 ton dezenfektanlı su kullandığını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “İşin içinde sağlık olduğunda tasarruf olmaz. Sağlık çalışanlarının, yaşlıların, esnafın, ihtiyaç sahiplerinin, gençlerimizin kısaca tüm Kastamonu’nun yanında olmak için tüm ekiplerimizle gece gündüz sahadayız ve sahada olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Dezenfekte çalışmalarına Türkiye’de ilk başlayan belediyeyiz”
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, şöyle konuştu: “Dünya’da korona virüs salgını başladığında, salgının ülkemizde ve ilimizde de görülme ihtimali üzerine birim müdürlerimizle bir toplantı yaptık. Bunun akabinde 26 Şubat’ta Şehirlerarası Otobüs Terminalimiz başta olmak üzere Özel Halk Otobüslerimiz, duraklar ve o dönem açık olmasından ötürü okullarımızda ve camilerimizde hızla dezenfekte çalışmasını başlattık. Türkiye’de dezenfekte çalışmalarını ilk başlatan belediyeyiz. Mahalle ve sokakların dezenfekte ve temizliği için ilk etapta bin 400 litre dezenfektan aldık. 1 litre dezenfektanı 100 litre su ile karıştırarak elde ettiğimiz dezenfektanlı su ile gerekli temizliği yaptık. En güçlü dezenfektanı Bu güne kadar 140 ton dezenfektanlı su ile Kastamonu’nun her mahallesini ve sokağını temizledik. Girmediğimiz mahalle ve sokak kalmadı. İkinci etap dezenfekte çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz. Ekiplerimiz 24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte” diye konuştu.

“155 bin ücretsiz maske dağıtımı yaptık”
155 bin ücretsiz maske dağıtımı yaptıklarını ifade eden Başkan Vidinlioğlu, “Korona virüs ile mücadelede bugüne kadar 155bin ücretsiz maske dağıttık. Günde 3 bin maske dağıtımına devam ediyoruz. Pazar yerlerimizde maske dağıtımımız sürüyor. 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın maskelerini evlerine bırakıyoruz. Sokağa çıkma yasağı olmayan vatandaşlarımız Belediye Hizmet binamızdan, su tahsilat noktalarımızdan ve Kuzeykent Hizmet Binamızdan maske talebinde bulunabilirler. Biz öncü bir belediyeyiz. Dezenfekte çalışmalarını başlattığımızda Türkiye’de korona virüs salgını yoktu. Herkes ne yapacağını düşünürken biz ekiplerimizle önlem almaya başladık. Tedbir var panik yok dedik. Bugün geldiğimiz nokta el birliğiyle gelinen bir noktadır. Sağlık çalışanlarımız ileriye dönük umut veren son verilerin kahramanlarıdır. Ardından ekiplerimiz bu mücadeleye verdiği destekle takdiri hak etmiştir. Evde kalarak ve tüm tedbirlere uyarak mücadeleye destek veren her vatandaşımız alkışı hak etmiştir” şeklinde konuştu.

“Rehavet tüm emekleri yok edebilir”
Korona virüsün tam anlamıyla bitmiş olmadığını ifade eden Vidinlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Virüs henüz tam anlamıyla bitmiş değil. Bazı kısıtlamalar kaldırılmış veya gevşetilmiş olabilir. Sağlık Bakanlığımız düşüş trendinde olduğumuzu gösteren verileri açıklamış olabilir. Burada uzun süreli büyük bir emek var. Bu bizi rehavete sevk etmemeli. Aksine mücadelede zafere ulaşmak adına tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Oluşacak bir rehavet tüm emekleri yok edebilir. Lütfen daha dikkatli olalım. Tüm tedbirlere uyalım. Evde kalalım, hayatı sevdiklerimizle yaşayalım. Covid19 ile mücadelede hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız en ön safta mücadele ediyor. Bizler onlara daima minnettarız. Salgının başlamasıyla birlikte Kastamonu’da önemli bir uygulama başlattık. Sağlık çalışanlarımıza tahsisli 20 servis aracı belirledik. Bu araçlar sağlık çalışanlarımızı sabah alıyor, akşam evlerine bırakıyor. Onların bizler için yaptıklarının yanında bizim yaptığımızın tabi ki lafı olmaz. Bizler sağlık çalışanlarımıza minnettarız ve onların daima yanında olacağız, hizmetinde olacağız."

“11 bin kişiye yardım ulaştırdık”
"65 yaşında olup evinden çıkamayan vatandaşlarımız var. Yine bakıma muhtaç olan vatandaşlarımız var. Evlerine gidemeyen öğrencilerimiz var. İşten çıkartılan kardeşlerimiz var. Esnaf olup dükkanını açamayan kardeşlerimiz var. Bunların hepsini tespit etmeye çalışıyoruz. Bugün itibariyle yaklaşık 11 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza Kastamonu Belediyesi olarak gıda desteği sağladık. Kastamonu’nun Belediyesiz ve Kastamonu’nun yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda cefakarca çalışan tüm ekibimizi de tebrik ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske dağıtıyor Cide Kaymakamlığınca 27 köye maske ve dezenfektan ürünleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske ...
Güven Kepçe, bu yılın ilk 4 ayında ihracatını yüzde 24,8 arttırdı
YEREL HABERLER Güven Kepçe, bu yılın ilk 4 ayında ihracatını yüzde ...
Taşköprü’de zarar gören kilit parkeler onarılıyor
YEREL HABERLER Taşköprü’de zarar gören kilit parkeler onarılıyor
Kastamonu’da ikinci plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da ikinci plazma tedavisi uygulanan hasta ...
Tosya’ya şehir dışından gelenler karantina yurduna alınacaklar
YEREL HABERLER Tosya’ya şehir dışından gelenler karantina yurduna ...
Bakan Soylu’nun hediyelerini Kaymakam Pişkin annelere ulaştırdı
YEREL HABERLER Bakan Soylu’nun hediyelerini Kaymakam Pişkin annelere ...
İki ay sonra dışarı çıktı, ilk iş olarak engelli kızı ve eşine Bayramlık aldı Eşi ve çocuğu gibi engelli olan kadına, Kızılay'dan pasta sürprizi
YEREL HABERLER İki ay sonra dışarı çıktı, ilk iş olarak engelli kızı ...
Başkan Vidinlioğlu, “Şu ana kadar 11 bin yardım kolisi dağıttık” Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu; “Gastronomi alanında iddialı bir iliz”
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu, “Şu ana kadar 11 bin yardım ...
Kaymakam Açıkgöz, Anneler Gününde şehit annesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Açıkgöz, Anneler Gününde şehit annesini ...
Taşköprü’de Zabıta ekipleri fırınları denetledi
YEREL HABERLER Taşköprü’de Zabıta ekipleri fırınları denetledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X