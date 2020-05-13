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Muhtar, 5 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

İHA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Kuşçu Köyü Muhtarı Mehmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 5 aylık maaşını bağışladı.

Muhtar, 5 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Kuşçu Köyü Muhtarı Mehmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 5 aylık maaşını bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler artarak devam ediyor. Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Kuşçu Köyü Muhtarı Mehmet Yıldırım, 5 aylık muhtarlık maaşını kampanya kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağışladı. Bunun üzerine Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Milli Dayanışma Kampanyasına 5 aylık maaşını bağışlamasından ötürü ziyarette bulundu. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Kuşçu Köyü Muhtarı Mehmet Yıldırım’a gösterdiği duyarlı davranışından ötürü teşekkür ederek, bir süre sohbet etti.
5 aylık muhtarlık maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayan Kuşçu Köyü Muhtarı Mehmet Yıldırım, gerekli olması durumunda daha fazla bağışta bulunabileceğini belirterek, “4 mahallesi bulunan Kuşçu köyünde 25 yıldır muhtarlık yapıyorum. Yaşanan bu afetten dolayı Cumhurbaşkanımız halktan zorla para istemedi gönüllü olanlar versin dedi. Bende gönüllü olarak 5 muhtar maaşımı bağışlamak istiyorum ve bağışlamaya başladım. Bunu kendi isteğimle yapıyorum, kimse bana sen bunu yap diye bir şey demedi. Allah nasip ederse 5 maaşımı bağışladıktan sonra elimden ne geliyorsa yine yapacağım. Bu bizim vatandaşlık görevimiz, devletimizin zayıflığından değil, bu durum birbirimize zekatımız oluyor. Devletimiz her zaman güçlü bizden para almasa da bin katını yapar. Ama bizim bunu yapmamız lazım, vatandaş olarak gücü yetenin destek olması lazım. Ben durumu olan herkesin bu desteği yapmasını isterim. Gönlüm rahat, eğer bir kişiye yardım edebildiysem bir kişi bana Allah razı olsun dediyse bana o yeter. Gururla sağlık çalışanlarını görüyoruz, onlarla gurur duyuyoruz dünyaya örnek olduk ve inşallah bundan sonrada her konuda örnek olacağız her şeyimizle. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, onun önderliğinde bunu bu kadar yürüttük inşallah daha da ileriye gideceğiz” dedi.

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