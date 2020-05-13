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Tosya Kaymakamlığından mahalle ve köylere 10 bin adet maske

İHA

Tosya Kaymakamlığı mahalle ve köylerde dağıtılmak üzere köy ve mahalle muhtarlarına 10 bin adet maske teslim etti.

Tosya Kaymakamlığından mahalle ve köylere 10 bin adet maske

Tosya Kaymakamlığı mahalle ve köylerde dağıtılmak üzere köy ve mahalle muhtarlarına 10 bin adet maske teslim etti.
Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında Tosya ilçesinde halkın sağlığını korumaya ilişkin tedbirler aralıksız devam ediyor. Tosya Kaymakamlığı bu kapsamda mahalle ve köylerde dağıtılmak üzere toplam 10 bin adet maskeyi muhtarlıklara gönderdi.
Maskelerin muhtarlara teslimine ilişkin açıklamalarda bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “Tosya Kaymakamlığı olarak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere köy ve mahalle muhtarlarımıza bugün 10 bin adet maske teslim ettik. 2 hafta önce yine muhtarlarımıza dağıtmış olduğumuz 3 bin 850 adet maske ile bugüne kadar sadece köy ve mahallelerimize ulaştırmış olduğumuz toplam maske sayısı 13 bin 850'ye ulaşmış oldu. Yine bugüne kadar Kaymakamlığımız tarafından 10 kişinin üzerinde çalışanı bulunan iş yerleri ve fabrikalara 15 bin, kamu kurumlarına ise 5 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirildi. Bu vesileyle tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum lütfen mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım. Çıkmak zorundaysak dışarıda olduğumuz süre boyunca mutlaka maske kullanalım ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Ellerimizi mutlaka sık yıkayalım” diye konuştu.

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