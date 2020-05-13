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Kastamonu’da su ürünleri yetiştiricilik kapasitesi yıllık bin tona yaklaştı

İHA

Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, Kastamonu'da su ürünleri yetiştiricilik kapasitesinin iki tesisin daha hizmete başlamasıyla birlikte bin tona yaklaştığını söyledi.

Kastamonu’da su ürünleri yetiştiricilik kapasitesi yıllık bin tona yaklaştı

Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, Kastamonu’da su ürünleri yetiştiricilik kapasitesinin iki tesisin daha hizmete başlamasıyla birlikte bin tona yaklaştığını söyledi.
Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde hizmet verecek olan iki firma, Su Ürünleri Yetiştiriciliği kapsamında proje hazırlayarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne sundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hazırlanan projelerin sözleşmeleri imzalanarak Bakanlığa gönderdi.
Türkiye, su ürünleri alanında 100’e yakın ülkeye ihracat yaparken, bu ülkeler arasında Japonya, Kore, Amerika gibi su ürünleri konusunda önemli ülkeler de bulunuyor. Bu kapsamda Kastamonu’da alabalık (Oncorhynchus mykiss) yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olan iki firma, Devrekani ilçesi sınırlarında bulunan Beyler Baraj Gölü’ndeki yatırım projeleri Tarım ve Orman Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından onaylanarak Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildi. Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, söz konusu firmaların yetkilileri Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Faruk Ergut ile ağ kafeste alabalık yetiştiricilik tesisi için su ve yer kiralaması sözleşmesi imzaladı. Sözleşme imza töreninde konuşan İl Müdürü Fatih Önlem, “Ülkemizin önemli ihracat kalemlerinden olan su ürünleri yetiştiriciliğinde ilimizin de kayda değer ilerleme kaydetti. Bakanlığımızın 2023 yılı su ürünleri ihracat hedefine ulaşmasında önemli katkılar sağladı. İlimizin su ürünleri yetiştiricilik kapasitesinin yıllık 406,5 ton civarındadır. Söz konusu tesislerin ve proje aşamasında olan diğer tesislerin de faaliyete başlaması ile birlikte yıllık bin tonun üzerine çıkmasını hedefliyoruz” dedi.
Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Önlem, “Su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli bir konuma gelen Türkiye, bu alanda dünyada söz sahibi olmaya başladı. 2018 yılı sonu itibariyle su ürünleri alanında 952 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, 2023 hedefi olan 1 milyar dolar da yakalanmış oldu. Tarım ve Orman Bakanlığımız, 2023 hedefinin gerçekleştirilmiş olmasının ardından hedefi daha da yükselterek 2023 hedefini 2 milyar dolara çıkarttı. İnşallah bunu da başaracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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