Devrekani’de zarar gören kilit parkeler onarılıyor

Devrekani Belediyesi, ilçede zarar gören kilit parke ve bordür gibi alanlarda onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Devrekani Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü, ilçede zamanla zarar gören kilit parke, bordür ve kaldırımların tamiratlarını tamamladı. Daha önceden toprak yol halinde bulunan bölgelerde de sıfır kilit parke yol yapımı yapıldı.
Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Fen işleri Müdürlüğünün planlı olarak sokak düzeltme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
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