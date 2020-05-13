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Muhtardan yemekhane sorununa seyyar çözüm

İHA

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde ihtiyaç haline gelen yemekhane sorunu, seyyar yemekhane yapılarak çözüldü.

Muhtardan yemekhane sorununa seyyar çözüm

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde ihtiyaç haline gelen yemekhane sorunu, seyyar yemekhane yapılarak çözüldü.
Daday ilçesine bağlı Değirmenözü Köyü Muhtarı 42 yaşındaki Şükrü Yanık, köyünde eksik olan yemekhane sorununu çözmek için seyyar bir çözüm buldu. Mahalli idareler seçimlerinde de seçim vaatleri arasında yer alan yemekhane sözünü Değirmenözü Köyü Muhtarı Şükrü Yanık, seyyar yemekhane yaparak çözdü. Köyün en büyük eksiklikleri arasında düğün, cenaze ve diğer özel günlerde kullanılacak olan yemekhane sorunu çözmek için göreve gelir gelmez çalışmalara başlayan Muhtar Şükrü Yanık, önce caminin yanına yemekhane yapmaya çalıştı. Muhtar Yanık, köyüne bağlı mahallelerinin dağınık olması ve maliyetlerin yüksek olması nedeniyle bu fikrinden vazgeçti. Bunun üzerine 15 bin lira maliyetle seyyar yemekhane yaptıran Yanık, yemekhane sözünü de yerine getirmiş oldu.
Değirmenözü Köyü Muhtarı Şükrü Yanık, Mahalli İdareler Seçimlerinde köylülere yemekhane sözü verdiğini belirterek, “Bu yüzden yemekhane yaptırmak için çaba sarf ediyorum. Fakat köyümüze bağlı mahallelerin dağınık olması ve maliyetlerin yüksek olması nedeniyle bundan vazgeçtik. Bizde seyyar ahşaptan neden yemekhane yapmayalım diye düşündük. Bir römork dingili bulduk ve üzerine ağaç yapılı 50 kişilik traktörün arkasına taktık. Şimdi yaptığımız seyyar yemekhane artık her yere götürülebilir. Seyyar yemekhaneyi 15 gün gibi kısa bir zamanda ve 15 bin TL’ye mal ettik. Bu yolla köyün yemekhane sorununu da çözmüş olduk” dedi.

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