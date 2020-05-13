Kastamonu'da maske zorunluluğu

<br>Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da, halkın toplu halde bulunduğu yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi. <br>Kastamonu Valiliği, Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığı'nda toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı. Buna göre; Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere, vatandaşların aile ziyaretlerinden ve il dışından gelenlerle temastan kaçınmaları; bayramlaşmanın telefon ve diğer iletişim araçlarıyla yapılması tavsiyesinde bulunuldu.<br>İl dışından gelenlerin boş evlerde ya da ücreti kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla konaklama tesislerinde 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alma uygulamasının devamına; karantina süresince bu kişilerle temasta bulunulmamasına; karantinadaki kişilerin bu kurala uymaları hususunun İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerince; ayrıca köylerde bu kurumların yanı sıra köy muhtarlarınca takibine karar verildi. Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için, 24-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe merkezlerine ve il merkezine, ilçe merkezlerinden il merkezine seyahat kısıtlaması getirildi.<br>Ramazan Bayramı'nda toplu bayramlaşma programları yasaklandı. Ayrıca, cadde ve sokaklarla, halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ<br>2020-05-13 20:54:08<br>
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