Tosya’da D-100 karayolunda korana virüs önlemleri arttırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tosya’da D-100 karayolunda korana virüs önlemleri arttırıldı

İHA

– Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 kara yolu üzerinde bulunan trafik kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.

Tosya’da D-100 karayolunda korana virüs önlemleri arttırıldı

– Kastamonu’nun Tosya ilçesinde D100 kara yolu üzerinde bulunan trafik kontrol noktalarında sürücülerin ve yolcuların ateş ölçümü yapılıyor.
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Kastamonu’nun Tosya ilçesinde de denetimler arttırıldı. Bu kapsamda Tosya Bölge Trafik ve Denetleme Amirliği ekipleri, D100 karayolu üzerinde bulunan kontrol noktalarında ve şehirler arası seyahat eden sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yapıyor. Bölge trafik ekipleri, ayrıca vatandaşları almaları gereken tedbirler konusunda uyararak bilgilendirme yapıyor. Otomobilinde sosyal mesafeye dikkat eden ve kurallara uyan yolculara teşekkür eden ekipler, maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan ve kural ihlali yapan sürücü ve yolculara da cezai işlem uyguluyor.
Tosya D100 karayolu trafik kontrol noktasında ekiplerin denetiminde kural ihlali yapıldığı tespit edilen şehirler arası taşımacılık yapan bir tır, trafikten men edilerek kontrol noktasını karşısına çekildi.
Ayrıca Tosya D100 karayolu trafik kontrol noktasında 24 saat uygulama yapan Tosya Bölge Trafik ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kontrol noktalarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçüyor, evrak denetimi ve kural ihlali olup olmadığının kontrolünü yapıyor. Aykırı davrananlara cezai işlem uygulanırken, ateşi olmayan ve kurallara uyan sürücü ve yolcuların geçişine izin veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen 5 kişilik aile yurtta karantinaya alındı
YEREL HABERLER İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen 5 kişilik aile yurtta ...
Kastamonu'da maske zorunluluğu
YEREL HABERLER Kastamonu'da maske zorunluluğu
Cide’de maske takmayanlara 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak
YEREL HABERLER Cide’de maske takmayanlara 3 bin 150 lira para cezası ...
Kastamonu’ya, bayramda il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak
YEREL HABERLER Kastamonu’ya, bayramda il dışından gelenler 14 gün ...
Muhtardan yemekhane sorununa seyyar çözüm
YEREL HABERLER Muhtardan yemekhane sorununa seyyar çözüm
Yaralı karacaya polis sahip çıktı
YEREL HABERLER Yaralı karacaya polis sahip çıktı
Devrekani’de zarar gören kilit parkeler onarılıyor
YEREL HABERLER Devrekani’de zarar gören kilit parkeler onarılıyor
Kastamonu’da su ürünleri yetiştiricilik kapasitesi yıllık bin tona yaklaştı
YEREL HABERLER Kastamonu’da su ürünleri yetiştiricilik kapasitesi ...
(ÖZEL) Solucan gübresi üreterek kanser vakalarının önüne geçmeyi hedefliyor 7 milyon solucanla kompost gübre üretiyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Solucan gübresi üreterek kanser vakalarının ...
Tosya Kaymakamlığından mahalle ve köylere 10 bin adet maske
YEREL HABERLER Tosya Kaymakamlığından mahalle ve köylere 10 bin adet ...
Muhtar, 5 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER Muhtar, 5 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına ...
Yeni Cide Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Cide Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar ...
Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske dağıtıyor Cide Kaymakamlığınca 27 köye maske ve dezenfektan ürünleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Kaymakam makam aracıyla köy köy gezip maske ...
Kastamonu'da korona virüsle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Kastamonu'da korona virüsle mücadele sürüyor
Güven Kepçe, bu yılın ilk 4 ayında ihracatını yüzde 24,8 arttırdı
YEREL HABERLER Güven Kepçe, bu yılın ilk 4 ayında ihracatını yüzde ...
Taşköprü’de zarar gören kilit parkeler onarılıyor
YEREL HABERLER Taşköprü’de zarar gören kilit parkeler onarılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X