Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ”Çocuklarımızı tehlikeden uzak tutalım”

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin velilere seslenerek, “Çocuklarımızı tehlikeden uzak tutalım” dedi.

Tosya ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 14 Yaş altı çocukların dışarıya çıkmasına izin verilen saatlerde cadde ve sokaklar ile çocukların vakit geçirdiği alanları tek tek dolaşan ilçe Kaymakamı Deniz Pişkin, dışarıya çıkmanın sevincini yaşayan çocukların yanına giderek hem sohbet etti, hem coşkularına ortak oldu.

Çocukların hastalık tehlikesinden uzak tutulmasını isteyen Kaymakam Deniz Pişkin velilere seslenerek çocukların dışarıya çıkmalarına izin verildiği saatlerde mutlaka maske takmaları gerektiğini ve ellerini sık sık yıkamaları gerektiğini söyledi. Kaymakam Deniz Pişkin, “Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle kısıtlama getirilen yaş grupları içerisinde 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımızda var. Geçen hafta pazar günü yaşlılarımız 4 saat süre ile çıktılar hava aldılar. Çocuklarımız için bu kısıtlama esnetildi. Lütfen çocuklarımızı da dışarı çıktıkları gün ve saatlerde muhakkak maskeli tutalım hastalık riskinin en aza indirilebilmesi için çocuklarımızı tehlikeden uzak tutulması için. Velilerin bu konuda duyarlılık göstermesi gerekiyor. Hem sosyal mesafe kuralına riayet etsinler hem ellerini sık sık yıkasınlar hemde çocuklarımız muhakkak dışarıda maskeyle bulunsunlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.