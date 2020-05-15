Maden ocağındaki 8 işçide korona çıktı, çalışanlar karantinaya alındı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

Kastamonu’da bir maden ocağında bazı işçilerde Covid19 virüsü çıkınca madende çalışan işçiler, yurtta karantinaya alındı.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında 8 işçide yapılan Covid19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilk olarak maden ocağında çalışan 8 işçi, geniş güvenlik önlemleri altında Kastamonu’ya getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Şeyh Şabanı Veli Yurdunda karantinaya alındı. Ardından Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, işçilerle temas halinde olduğu düşünülen 117 işçinin de karantinaya alınmasına karar verdi. 117 işçi, güvenlik önlemleri altında Hanönü ilçesinden Kastamonu’ya getirilerek Şeyh Şabanı Veli Yurdunda karantina altına alındı. Ayrıca maden ocağında tedbirler en üst düzeye çıkartılarak dezenfekte ediliyor.

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