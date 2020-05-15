(Özel) Köylerden kitaba ulaşamayan öğrencilere kitap dağıtıldı Kastamonu’da öğrencilere kitapları ulaştırıldı

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilere kitap ulaştırıldı.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan ve sosyal izolasyon kısıtlamalardan dolayı uzaktan eğitime devam eden öğrencilere yönelik okuma ve bireysel gelişimlerini desteklemek için ‘Kitabın Kapıda’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında evden çıkamayan ve kitap bekleyen öğrencilere kitapları ulaştırıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında köylerde evden dışarı çıkamayan ve merkeze olan uzaklıklarından dolayı kitaplara ulaşımda güçlük çeken öğrencilerin okullardaki kütüphanelerden yeteri derecede ve etkin kullanımının sağlanması ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi amaçlanarak yapılan projede okul kütüphanesinden 124 öğrencinin seçtiği ve istediği kitaplar hijyen kurallarına uygun biçimde kapılara kadar götürülerek öğrencilere teslim edildi. İlk etapta sadece köyde yaşayan öğrencilere yönelik dağıtılan kitaplarla öğrencilerin yanı sıra ailelerinde kitap okuma alışkanlığı kazanması hedefleniyor.

Kitap dağıtımında öğrencilerle de sohbet eden Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, öğrencilerini okullarda çok özlediklerini ve en kısa zamanda bu virüs salgınının sona ererek okullara ve derslere kavuşma temennisinde bulundu. Ayrıca öğrencilerden yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Demir, bu ders arasını etkin ve verimli bir şekilde geçirmeleri konusunda öğrencilere uyarılarda bulundu.



“Evinden çıkamayan öğrencilerimizi kitaplarla buluşturuyoruz”

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, ‘Kitabın Kapıda’ projesiyle korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve uzaktan eğitime devam eden öğrencileri kitaplarla buluşturduklarını belirterek, “Öğrencilerimiz, okul müdürlüklerine istedikleri kitaplarla ilgili bilgi veriyor. Bizlerde ilçemizde bulunan kütüphanelerimizden, okullarımızdan sağladığımız kitapları öğrencilerimize ulaştırarak hem onlara okuma sevgisini, okuma alışkanlığını hem de kendilerini geliştirme, vakitlerini dolu dolu geçirme imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bu açıdan bizlere destek olan Daday Kaymakamımız Kemal Balaban’a, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyorum bugünlerde öğrencilerimize ve velilerimize motivasyon ve psikolojik destek sundukları için”

Öğrenciler, Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Kitabın Kapıda’ projesiyle kitaplarına kavuştuklarını ve çok mutlu olduklarını kaydetti.

Öğrencilere kitap dağıtımını Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, Şube Müdürü Cemil Kılıç, Miralay Halit Bey İlkokulu Müdürü Sinan Ahmet Aynacı, Müdür Yardımcısı Nihat Haliloğlu ile Selalmaz Yatılı Bölge Okulu Müdürü Abdulkadir Tuzcu ve Müdür Yardımcısı Kemal Çalışkan yaptı.

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