Maden işçisinde koronavirüs çıktı, 8 mesai arkadaşı karantinaya alındı

<br>Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) KASTAMONU'da, özel maden ocağında çalışan işçide koronavirüs tespit edilirken, 8 mesai arkadaşı da tedbir kapsamında karantinaya alındı.<br>Hanönü ilçesindeki özel maden ocağında çalışan işçinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerinde ismi öğrenilemeyen işçinin koronavirüs tedavisine başlanırken, temasta bulunduğu, aynı madende çalışan 8 kişinin de karantinaya alınmasına karar verildi. Bu kişiler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu'na yerleştirildi.<br>Öte yandan valilikten yapılan açıklamada, "Karantinaya alınan 8 kişi, hasta olmaları nedeniyle değil, PCR testi pozitif çıkan bir başka çalışanlar temaslı olmaları nedeniyle karantinaya alınmışlardır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu <br>2020-05-15 13:24:54<br>
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