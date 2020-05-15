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Maden işçisinde koronavirüs çıktı, 8 mesai arkadaşı karantinaya alındı

DHA

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) KASTAMONU'da, özel maden ocağında çalışan işçide koronavirüs tespit edilirken, 8 mesai arkadaşı da tedbir kapsamında karantinaya alındı. Hanönü ilçesindeki özel maden ocağında çalışan işçinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerinde ismi öğrenilemeyen işçinin koronavirüs tedavisine başlanırken, temasta bulunduğu, aynı madende çalışan 8 kişinin de karantinaya alınmasına karar verildi. Bu kişiler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu'na yerleştirildi. Öte yandan valilikten yapılan açıklamada, "Karantinaya alınan 8 kişi,...

Maden işçisinde koronavirüs çıktı, 8 mesai arkadaşı karantinaya alındı

<br>Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) KASTAMONU'da, özel maden ocağında çalışan işçide koronavirüs tespit edilirken, 8 mesai arkadaşı da tedbir kapsamında karantinaya alındı.<br>Hanönü ilçesindeki özel maden ocağında çalışan işçinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerinde ismi öğrenilemeyen işçinin koronavirüs tedavisine başlanırken, temasta bulunduğu, aynı madende çalışan 8 kişinin de karantinaya alınmasına karar verildi. Bu kişiler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu'na yerleştirildi.<br>Öte yandan valilikten yapılan açıklamada, "Karantinaya alınan 8 kişi, hasta olmaları nedeniyle değil, PCR testi pozitif çıkan bir başka çalışanlar temaslı olmaları nedeniyle karantinaya alınmışlardır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu <br>2020-05-15 13:24:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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