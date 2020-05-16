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Kastamonu Belediyesi, serasında ürettiği fideleri vatandaşlara dağıttı Kastamonu Belediyesi, serada ürettiği 45 bin adet atalık tohumları halka dağıttı

İHA

Kastamonu Belediyesi, serasında ürettiği fideleri vatandaşlara dağıttı Kastamonu Belediyesi, serada ürettiği 45 bin adet atalık tohumları halka dağıttı

Kastamonu Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara, serasında ürettiği 45 bin adet atalık tohumlardan dağıttı.
Kastamonu Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan serada yaklaşık 45 bin adet atalık tohum diye tabir edilen fide üretti. Üretilen fideler, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan ya da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Dağıtım törenine Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt ve Serkan Bahçacıoğlu ile belediyenin birimlerinde görev çalışanlar da katıldı.
Başkan Vidinlioğlu, sosyal mesafe korunarak sıraya giren vatandaşlara Belediye Başkan Yarımcıları Yurt ve Bahçacıoğlu ile birlikte atalık tohum diye tabir edilen fidelerden dağıttı.

“45 bin adet fideyi ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz”
Kendi seralarında ürettikleri 45 bin adet fideyi ücretsiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttıklarını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Ben, belediye başkanı olduğum ilk günden itibaren hatta seçim kampanyası döneminde de dile getirdim toprakla barışmamız lazım dedim. Atalık tohumlarımıza mutlaka sahip çıkmamız lazım. Bu amaçla zaten bizde bir hayli birikmiş tohumlar vardı. Yine aynı şekilde atalık tohumu elinde bulunduran hemşehrilerimizin desteğiyle böyle bir projeyi hayata geçirdik” dedi.
Kastamonu Belediyesi olarak bu yıl Şeker Fabrikasında iki tane sera kurduklarını belirten Başkan Vidinlioğlu, “Burada fide üretimi yapacaktık ancak korona virüs salgını nedeniyle bu seralarda fide üretimi yapamadık. Ama buradaki seramızda ürettiğimiz fideler bile zannediyorum ki hemşehrilerimize yetecek kadar var. Biber, domates ve salatalıktan oluşan yaklaşık 4045 bin civarında fideyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Birer ikişer tane herkes alıp evlerinde saksılarına, bahçelerine ekebildin diye fidelerimizi dağıtıyoruz. Bu sayede ata tohumlarımızı biraz daha arttırmak istiyoruz. Benim için asıl önemli olan şey özellikle çocuklarımız. Çocuklarımız atalık tohumdan üretilen salatalığın hem üretmenin keyfisini yaşasın hem de organik sebzelerimizden tatsınlar istiyoruz. Dolayısıyla herkes bu tohumlardan alıp balkonlarında dahi üretim yapabilirler, bu fideleri üretebilirler. Buradan elde edecek ürünlerle muhakkak toprakla barışma adına önemli bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yılın 365 günü fide üretmek için çalışmalarımız sürüyor”
Şeker Fabrikası bölgesinde kurdukları iki serada yılın 365 günü atalık tohum üretebileceklerini anlatan Başkan Vidinlioğlu, “İnşallah bu tohumlarımızın sayısını arttırırız ve Covid19 günlerden sonra mutlaka bu anlamda bizim toprakla barışmamız ve yeniden kendi ürünlerimizi üretmemizin şart olduğunu düşünenlerdenim. İnşallah böyle bir bilince bizimde katkımız olmuştur. Şeker Fabrikasındaki iki tane seramızı korona virüs salgını nedeniyle hayata geçiremedik. Ama önümüzdeki günlerde orada zaten 365 gün sıcak su bulunuyor. Bizim orayı düşünmemizdeki maksat özellikle kışın sıcak su da olduğu için üretime orada devam etmekti. İnşallah onu orada hayata geçireceğiz. Ama şimdilik kendi seramızda Park ve Bahçelerimizin bünyesindeki seramızda yaklaşık 45 bin civarında domates, biber ve salatalık ürettik ve bunları da bugün halkımıza dağıtıyoruz. Peyderpey de bu dağıtımlara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Tükettiğim ürünleri kendim yetiştiriyorum”
Tükettiği ürünleri kendi bahçesinde yetiştirdiğine dikkat çeken Şehit Burak Kapucuoğlu Ortaokulu Rehber Öğretmeni Ebru Gülşen Aydoğdu ise “İki yıldın ben, kiraladığım bir bahçede domates, biber, patlıcan, fasulye, patates, soğan gibi ürünler yetiştirmeye çalışıyorum ama hazır kibrit tohumlarla değil genetiği değiştirilmemiş bizim kendi tohumlarımızı özellikle köylülerden toplamaya çalışıyorum. Köylere gittikten sonra özellikle tarladaki tohumları almaya çalışıyorum. Çünkü bu tohumlar bizim mirasımız. Sağlığımız için ilk baştan gerekli, geleceğimiz aslında bizim bu tohumlarda. Mutluyum, özellikle belediyemizin böyle bir çalışmasından ötürü daha da mutluyum” dedi.
Kendi yaşındaki insanların bahçe ekimiyle uğraşmadığını söyleyen Aydoğdu, şöyle konuştu: “Benim yaşımdaki hiçbir insan bunlarla uğraşmıyor. Markette, pazarda her şey hazır olarak alıyor ama bunların hepsi GDO’lu ürünler, sağlığımıza zararlı. Bunlar atalık tohum olduklarına göre atalık tohumlarımızın çoğaltılması bence şu dönemde yapılacak en önemli işlerden bir tanesidir. Çünkü gıdayı, suyu elinde tutan insanlar bence gelecekte ayakta kalabilecekler”

“Fidan dağıtımı güzel bir uygulama olmuş”
Fide dağıtılmasını yerinde bulan Nuri Sarıcı da, şunları kaydetti: “Fidan dağıtımı güzel bir uygulama olmuş. Ben sürekli seyrediyorum televizyondan Tunceli Belediyesi fidan dağıtmış, bizim belediye başkanımızda yaptı bence çok güzel oldu. Çok mantıklı buluyorum. Evimin önünde küçük bir bahçem var, bahçeye ben bunu ekeceğim. Her sene ekiyorum ama ata tohumu olduğu için biraz daha kaliteli olduğu için buradan da tohum almak istedim”

“İthal tohum olmasın, ata tohumundan insanlar istifade etsin”
Kastamonu Belediyesine fide dağıtım hizmetinden dolayı teşekkür eden Nurettin Özdemir ise, şunları söyledi: “En azından ata tohumu ekilsin, ithal tohum olmasın, ata tohumundan insanlar istifade etsin. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

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