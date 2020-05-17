Tosya’da toplu bayramlaşma yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tosya’da toplu bayramlaşma yasaklandı

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklanırken, bayramda da seyahat kısıtlaması getirildi.

Tosya’da toplu bayramlaşma yasaklandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklanırken, bayramda da seyahat kısıtlaması getirildi.
Tosya ilçesinde korona virüs salgınına karşı Ramazan Bayramı'na bir hafta kala alınan bayram tedbirleri de belli oldu. Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçe merkez ve köylerinde toplu bayramlaşma yasaklanırken, bayramın 1, 2. ve 3. günü merkez ve köylerinde seyahat kısıtlaması getirildi. Yine kurul kararı ile ilçe dışından gelenlere izin verilmezken, berber ve güzellik salonlarında müşteriler kayıt altına alınarak, talep halinde bu kayıtlar sağlık kuruluşlarına verilecek.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Kaymakam Deniz Pişkin, “Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun bugün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere vatandaşlarımızın aile
ziyaretlerinden ve ilçemiz dışından gelenlerle temastan kaçınmaları, bayramlaşmanın telefon ve diğer iletişim araçlarıyla yapılmasının tercih edilmesinin tavsiyesine; Ramazan Bayramı kaynaklı olumsuzluk yaşanmasını önlemek için 2426 Mayıs 2020 tarihleri arasında yolcu minibüsleri ve özel araçlarla köylerden ilçe merkezine ve il merkezine, ilçe merkezinden ve il merkezinden de köylere seyahat kısıtlaması getirilmesine; Ramazan Bayramı'nda toplu bayramlaşma programlarının yasaklanmasına; cadde ve sokaklarla, halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmesine, bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesine; aynı zamanda il sınırı olan ilçe sınırlarında 24 saat esasına göre yapılan kontrollerin aralıksız devamına; seyahat kısıtlaması olan illerden izin belgesiz geldiği tespit edilenlerin yapılacak yasal işlemlere ek olarak ilçemize girişlerine izin verilmemesine; ilçe sınırında tüm vatandaşlarımızın ateş ölçer ile vücut ısısı kontrolü uygulamasının devamına; konut siteleri içindeki ortak kullanım alanlarında toplu şekilde bulunulmasının yasaklanmasına, site yöneticileri ve güvenlik görevlilerinin bu konuda gerekli önlemleri almasına; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerine gelen müşteri bilgilerinin (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cep telefonu, geldiği tarih) iş yeri sahipleri tarafından kayıt altına alınarak sadece olası bir korona vakasının filyasyon çalışmaları kapsamında kullanılmak maksadıyla talep edilmesi halinde sağlık teşkilatı mensuplarına teslim edilmesine; alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tosya'da 9. kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Tosya'da 9. kütüphane açıldı
Kastamonu'da devrilen kamyon yolu ulaşıma kapattı
YEREL HABERLER Kastamonu'da devrilen kamyon yolu ulaşıma kapattı
Kastamonu Belediyesi, serasında ürettiği fideleri vatandaşlara dağıttı Kastamonu Belediyesi, serada ürettiği 45 bin adet atalık tohumları halka dağıttı
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi, serasında ürettiği fideleri ...
Kaymakamdan karantina altındaki çocuğa bisiklet
YEREL HABERLER Kaymakamdan karantina altındaki çocuğa bisiklet
Maden işçisinde koronavirüs çıktı, 8 mesai arkadaşı karantinaya alındı
YEREL HABERLER Maden işçisinde koronavirüs çıktı, 8 mesai arkadaşı ...
Gür-Fed’den, ‘Milli Dayanışma Kampanyasına’ destek
YEREL HABERLER Gür-Fed’den, ‘Milli Dayanışma Kampanyasına’ destek
(Özel) Köylerden kitaba ulaşamayan öğrencilere kitap dağıtıldı Kastamonu’da öğrencilere kitapları ulaştırıldı
YEREL HABERLER (Özel) Köylerden kitaba ulaşamayan öğrencilere kitap ...
Maden ocağındaki 8 işçide korona çıktı, çalışanlar karantinaya alındı
YEREL HABERLER Maden ocağındaki 8 işçide korona çıktı, çalışanlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X