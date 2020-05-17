9 yaşındaki çocuk sokağa çıktığında bulduğu para dolu cüzdanı muhtara teslim etti Örnek davranış sergileyen çocuğu belediye başkanı ödüllendirdi

Kastamonu'da 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla dışarı çıktığında bulduğu para dolu cüzdanı muhtara teslim eden 9 yaşındaki Ramazan Özkan, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

Kastamonu'da 9 yaşındaki Ramazan Özkan, 13 Mayıs günü 14 yaş altı çocuklar için kısıtlamanın kaldırıldığı günde gezmek için dışarı çıktı. Mahallede gezdiği sırada para dolu bir cüzdan bulan Özkan, cüzdanı Kuzeykent Mahalle Muhtarlığına teslim etti. Özkan'ın örnek davranışını haber alan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Özkan'ı ödüllendirdi. Ramazan’a ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt takdim etti. Kastamonu Belediyesi Kuzeykent Hizmet Binası’nda 9 yaşındaki Ramazan Özkan ve babası İlker Özkan ile buluşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Ramazan’ı örnek davranışından ötürü kutladı.

Ramazan’ın davranışının kendisini duygulandırdığını ifade eden Başkan Yardımcı Mehmet Yurt, “Ramazan’ın örnek davranışını sosyal medyada gördüm ve duygulandım. Belediye Başkanımız Rahmi Galip Vidinlioğlu’yla görüştüm. Başkanımız, Ramazan’ı ödüllendirmek istedi. Kendisinin selamını ve hediyesini Ramazan’a takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Benim gözümde Ramazan her ödülü hak ediyor, Ramazan’ın ailesini de kutluyorum. Değerli babasına da annesine de teşekkür ediyorum. Kastamonu Belediyesi olarak tüm gençlerimizin yanındayız. Amacımız Ramazan’ın davranışının herkese örnek olması. Biz büyük bir milletiz. Hakkı, adaleti, sevgiyi ve saygıyı bilen bir milletiz. Çocuklarımızın da bu yolda ilerliyor olması en büyük servetimiz. Tekrar Ramazan’a ve ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

9 yaşındaki Ramazan Özkan ise, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt’a teşekkür ederek, üstüne düşeni yaptığını söyledi. Başkan Yardımcısı Yurt’un Ramazan’ı altın ile ödüllendirdiği ziyarette, Kuzeykent Mahalle Muhtarı Hakan Çölez de yer aldı.

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