Önüne çıkan domuza çarpmamak için ani manevra yaptı, takla attı: 2 Yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Daday ilçesinde gece vakti önüne çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için ani manevra yapan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday'dan Kastamonu istikametine giden Ali Anbarcı (20) yönetimindeki 37 SP 551 plakalı otomobil, KastamonuDaday karayolu Aksu mevkisinde önüne çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak takla attı. Yolun kenarında bulunan ağaçlık alana çarparak durabilen araçta sürücü Ali Anbarcı ile yanında yolcu olarak bulunan Atakan Aslan (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.