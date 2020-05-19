Kızılay ekipleri, evinden çıkamayan engelli vatandaşı ziyaret ederek sevindirdi Kızılay ekipleri, evden çıkamayan engelli vatandaş ile 65 yaş üstü yaşlıları, evinde ziyaret ederek sohbet etti

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesine bağlı ekipler, evden çıkamayan engelli vatandaş ile 65 yaş üstü aileyi evinde ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Ayrıca aileye yardım kolisi de bıraktı.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla kronik rahatsızlığı bulunan hastaları ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk Kızılayı Kadın Kolları İl Başkanlığı ekipleri, evinden çıkamayan 67 yaşındaki gözleri görmeyen engelli Müzeyyen Karakoca ile 65 yaş üzeri olan anne ve babasını evinde ziyaret etti. Ziyarette aile ile bir süre sohbet eden Kızılay Kadın Kolları, ayrıca ailenin istek ve taleplerini dinledi.



“Bize yalnızlığımızı biraz da olsun unutturdular”

Türk Kızılayından ziyaretine geldiklerini söyleyen görme engelli Müzeyyen Karakoca, “Bugün Kızılay’dan ziyaretime geldiler. Kadın Kolları Başkan ve Yardımcıları zannedersem beni ziyaret ettiler. Maalesef korona virüs nedeniyle sokağa çıkamıyoruz, evden oturuyoruz 65 yaş üstü olmamız sebebiyle. Bize yalnızlığımı hissettirmediler. Bizlere biraz da olsa yalnızlığımızı unutturdular. Bizimle sohbet etmeye geldiler, bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ben ve ailem adına. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.



“Engellilerimizin yanında olduğunu göstermek istiyoruz”

Evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi Kadın Kolları İl Başkanı Sedef Perk ise, “Engelliler Haftası münasebetiyle yaşam mücadelesi veren, zor şartlarda geçim mücadelesi yapan engelli bireylerimizi ziyaret ediyoruz. Bugünde görme engelli Müzeyyen teyzemizi ziyaret ettik. Aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızı da ziyaret ederek onları sadece Engelliler Haftasında değil her zaman yanlarında bulunduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Her zaman yanlarındayız. Bilindiği üzere Covid19 salgını sürecinde evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Onlarla hasbıhal ediyoruz. Durumlarını soruyoruz, bir ihtiyaçları var mı onları tespit ediyoruz. Eğer var ise bir dahaki ziyaretimizde ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı bu süreçte yalnız bırakmamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince” diye konuştu.



“Memleketlerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrencilere de üçüncü kez yardım kolisi dağıttık”

Memleketlerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrencilere de üçüncü kez yardım kolisi ulaştırdıklarını ifade eden Perk, “Yine pandemi sebebiyle memleketlerine gidemeyen yabancı uyruklu öğrencilerimize yardım kolilerini ulaştırmayı bugünde sürdürdük. Üçüncü sefer öğrencilere yardım kolisi dağıtıyoruz. Üniversitedeki akademisyen ve çalışanların toplayıp ta bizlere ilettiği aracı olduğu gıda kolisi yardımlarını sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda da vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Bize gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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