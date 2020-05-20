Cide Kaymakamlığı, 40 köye maske ve dezenfekten dağıtımını tamamladı

Cide Kaymakamlığı, şu ana kadar 40 köye maske ve dezenfekten dağıtımını tamamladı.

Cide Kaymakamlığı bünyesin oluşturulan Cide Halk Eğitim Merkezinde vefalı gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskelerin köylere dağıtımı sürüyor. Bu kapsamda Cide Kaymakamlığı tarafından vefalı gönüllü kadınlarca üretilen maske ve dezenfektanlar, 40 köye dağıtıldı. Maske ve dezenfektanların dağıtımına Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz’de katıldı.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide Kaymakamlığı tarafından başlatılan Maske Temini Projesi kapsamında 33 köye ve 7 mahallede yaşayan vatandaşların tamamına maskelerinin ve dezenfektan ürünlerinin ücretsiz olarak dağıtıldığını söyledi.

Cide Halk Eğitim Merkezi bünyesinde oluşturulan vefalı gönüllü kadınların ürettiği maskeleri vatandaşlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Açıkgöz, “Her bir vatandaşımıza özel, beşli paketler halinde maskeleri kapı kapı dağıtmaya devam ediyoruz” dedi.

Kaymakam Açıkgöz, “Vefalı kadınlarımız tarafından üretilen maskelerimizi, inşallah Cide’nin 16 mahalle ve 75 köyünün tamamına ulaştıracağız. Maskeleri, vatandaşlarımıza ulaştırırken tüm köylere bizzat gidiyorum. Buradaki gayemiz hem tedbirleri yerinde denetlemek hem de vatandaşlarımıza devletimizin bu süreçte tüm gücüyle, tüm birimleriyle yanlarında olduğunu ifade etmektir. Covid19 ile mücadele süreci başladığı an, hane hane dolaşıp 24 bin nüfuslu bu ilçede 5 bin koliyi nasıl çok kısa sürede dağıttı isek; maske temini konusunda da aynısını başaracağız ve en hızlı şekilde tüm mahalle ve köylerimize ulaşıp 100 bin maskeyi Allah'ın izni ile ücretsiz dağıtacağız” dedi.

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