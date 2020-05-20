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Taşköprü Belediyesi, sokak hayvanlarını besledi

İHA

Taşköprü Belediyesine bağlı ekipler, sosyal hayattaki hareketliliğin azalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine mama ve su bıraktı.

Taşköprü Belediyesi, sokak hayvanlarını besledi

Taşköprü Belediyesine bağlı ekipler, sosyal hayattaki hareketliliğin azalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine mama ve su bıraktı.
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sosyal hayattaki hareketliliğin azalması, sokak hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdı. Taşköprü Belediyesine bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanını dolaşarak, sokak hayvanlarına yiyecek ve su bırakıyor. Taşköprü Belediyesi ekipleri, ilçenin çeşitli bölgelerinde oluşturulan beslenme odaklarını yiyecek ve su bıraktı. Ayrıca can dostlarını besleyen ekipler, bakım ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanları da Taşköprü Belediyesine bağlı Veteriner Hekime götürerek tedavisinin yapılmasını sağlıyor.
İlçede yaşayan bütün canlılara karşı sorumlulukları olduğunu belirten Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Korona virüse karşı her alanda tedbir alırken, sokak hayvanlarımızı da unutmuyoruz. Vatandaşlarımız, evde kalırken dışarıdaki sokak hayvanları için endişelenmesin. Ekiplerimiz, Taşköprü’nün birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. İhtiyaç halinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de barınağımızda yapılıyor. Can dostlarımızın aç ve susuz kalmamaları için bu sıkıntılı süreçte daha çok hassasiyet göstereceğiz” dedi.
Çata, ilçedeki her candan sorumlu olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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