Çatalzeytin’e dolu yağdı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Çatalzeytin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yerini dolu yağışına bıraktı.

Çatalzeytin İlçe merkezinde fındık büyüklüğünde kısa süreli dolu yağdı. Dolu yağışı çevre köylerde de görüldü. Bazı vatandaşlar, doluya karşı araçlarını kilimlerle kapattığı görüldü.

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