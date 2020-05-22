Muayeneye giderken kayganlaşan yolda duramayan tır, elektrik direğine çarptı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kastamonu’da aracını muayeneye götürdüğü sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan tırın sürücüsü, elektrik direğine çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi yerleşkesinde bulunan araç muayene istasyonuna kullandığı tırı götüren İlhan Karamuk, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Yerinden kopan elektrik direği yola düşerken, tırda bulunan sürücü İlhan Karamuk ile yanında yolcu olarak bulunan Hayrettin Karamuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından elektrik arıza ekipleri, olay yerine gelerek yıkılan elektrik direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bölgeye kısa süreliğine elektrik verilemedi.

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