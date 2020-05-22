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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli öğretmen, kurduğu serada organik ürün yetiştiriyor

İHA

– Kastamonu'nun Daday ilçesinde emekli olduktan sonra kiraladığı bahçeye sera kuran emekli öğretmen Kazım Kılınç, "Hayatım boyunca kahvede oturmadım, doğa ile ilgileniyorum" dedi.

Emekli öğretmen, kurduğu serada organik ürün yetiştiriyor

– Kastamonu’nun Daday ilçesinde emekli olduktan sonra kiraladığı bahçeye sera kuran emekli öğretmen Kazım Kılınç, “Hayatım boyunca kahvede oturmadım, doğa ile ilgileniyorum” dedi.
Daday ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası 31 yıllık emekli öğretmen Kazım Kılıç (61), emekli olduktan sonra kiraladığı bahçesine sera yaptı. 25 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki serasında eşi Selma Kılınç (54) ile birlikte domates, biber, salatalık, maydanoz, marul gibi sebzeleri organik olarak yetiştirmeye başlayan Kılınç, zamanın büyük bir kısmını eşi ve çocukları ile birlikte serada geçiriyor. Yaklaşık 21 yıldır evi ve ailesinin yanı sıra komşularının sebze ihtiyacını karşılayan Kılınç, bahçesinde bulunan çeşitli sebze fideleri ile yakından ilgileniyor.
Kahvehane köşelerinde zaman geçirmek yerine doğa ile iç içe olmayı tercih ederek üretim yapmayı tercih ettiğini belirten Kazım Kılınç, “Daha önce okul zamanından arta kalan vakitlerde geldiğim serada, emekli olduktan sonra sürekli bulunmaya başladım. Yaklaşık 21 yıldır bu sera ile uğraşıyorum. Kahvehane nedir bilmem, hayatım boyunca kahvede oturmadım. Sadece uğraşı, zamanın değerlendirmek için sera yaptım. Çocuklarım, pazar yerine gitmez seraya gelir. Burada canlarının istediği kadar evlerinin sebze ihtiyaçlarını karşılarlar. Emeklilere de tavsiye ederim, boşta kahvelerde oturacaklarına en azında böyle kendilerine bir meşgale bulsunlar. Yetiştirdikleri fideleri, çiçekleri, ağaçları yerleri yoksa doğaya diksinler” dedi.
Yetiştirdiği sebzeleri ayrıca pazaryerinde de satan emekli öğretmen Kazım Kılınç, herkesi organik ürünler seçmeleri konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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