Taşköprü’de berber ve kuaförlere Covid-19 testi yapıldı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri ve çalışanlarının tamamına Covid19 testi yapıldı.
Ülke genelindeki berber ve kuaförlerin 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yeniden çalışmaya başlamasının ardından harekete geçen Taşköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü ilçesinde bulunan tüm berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri ve çalışanlarını Covid19 testinden geçirmeye başladı. Taşköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü binasındaki birime gelen esnaflar Covid19 hızlı tanı testinden geçirildi. Yapılan test sonuçlarına göre Taşköprü’de hiç bir berber, kuaför ve güzellik merkezi işletmecisi ve çalışanında Covid19 vakasına rastlanmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.