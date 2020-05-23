Yaralıgöz Dağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kastamonu kent merkezi ile Çatalzeytin ilçelerini bağlayan karayolunun Yaralıgöz Dağı mevkiinde Mayıs ayında kar yağdı.

Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı ile öğle saatlerinde lapa lapa kar yağdı. Zaman zaman yoğunlaşan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Mayıs ayında kar gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemeyip cep telefonları ile fotoğraf çektiler.

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