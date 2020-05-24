Çatalzeytin-Kastamonu karayolunda göçük

Kastamonu Çatalzeytin karayolunda göçük meydana geldi.
KastamonuÇatalzeytin karayolu Çelebiler Mahallesi Yüksekokulu mevkiinde yolun tek şeridinde göçük meydana geldi. Yaşanan göçüğün ardından karayolları ekipleri olay yerine gelerek yolun güvenliğini sağladı.
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